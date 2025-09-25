El Bàsquet Girona ha dado un paso estratégico que marcará el rumbo del club en los próximos años. Con decisiones clave en su dirección técnica y deportiva, el equipo busca consolidar un proyecto sólido en la Liga Endesa, justo antes de empezar su cuarta temporada en la élite.

Renovación y estabilidad: proyecto asegurado hasta 2027

El Bàsquet Girona ha renovado a Moncho Fernández como entrenador y a Fernando San Emeterio como director deportivo hasta junio de 2027. Estas decisiones reflejan la apuesta del club por mantener un núcleo directivo sólido y una línea estratégica definida, evitando cambios bruscos y fomentando la continuidad.

✅ En Moncho continuarà formant part de la nostra família fins al 2027 ❤️‍🔥🤍



Som-hi Moncho! 💪 pic.twitter.com/trKWE9AuDA — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) September 25, 2025

Ambas renovaciones llegan después de que Moncho lograra mantener al equipo en la máxima categoría en su primera temporada al mando, y de que San Emeterio comenzara a sentar las bases de un proyecto deportivo sostenible. La confianza depositada en ambos busca garantizar estabilidad y coherencia en la planificación del club a medio plazo.

Del despacho a la pista, objetivo elevar el nivel competitivo.

A pesar de la seguridad que ofrecen las renovaciones, Bàsquet Girona enfrenta el desafío de mejorar su rendimiento sobre la pista. La temporada pasada mostró la capacidad de supervivencia del equipo, pero también dejó claro que hay margen para dar un salto cualitativo y aspirar a resultados más ambiciosos.

El proyecto necesita traducir la estabilidad en victorias. El club y su cuerpo técnico tendrán que ajustar estrategias, reforzar el rendimiento individual y colectivo, y mantener la motivación del grupo para consolidarse como un equipo competitivo en la Liga Endesa. Solo así la ambición se convertirá en resultados tangibles y el proyecto de Marc Gasol podrá dar un paso más y pelear por objetivos más ambiciosos.