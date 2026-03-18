Fichajes de futuro, posibles e importantes renovaciones y salidas: el mercado de la Liga Endesa y Euroliga hierve, y Baskonia tiene un objetivo claro. Tras conquistar la Copa del Rey, el club no solo piensa en el 30 de junio: busca asegurar la renovación de un pilar indispensable, un alero que despierta interés en media Europa y que podría trastocar los planes de varios equipos que querían reforzar su roster con él.

Timothé Luwawu-Cabarrot y su posible renovación con Baskonia

Baskonia busca retener la columna vertebral que los llevó a la gloria en la Copa hace apenas unas semanas en la ciudad de Valencia. Xevi Pujol trabaja para asegurar la continuidad de los jugadores clave del esquema de Paolo Galbiati, entre ellos Luwawu-Cabarrot, una de las grandes estrellas del club de Zurbano, cuya renovación se ha convertido en una prioridad máxima.

Renovar al alero francés con experiencia NBA es una operación complicada y costosa, especialmente con el interés de grandes proyectos de la Euroliga, incluido el Barça Basket, donde Xavi Pascual lo quiere como alero principal para el curso 2026-27. Aun así, con el paso de las semanas, la continuidad de Luwawu-Cabarrot empieza a percibirse como una opción cada vez más factible para la entidad vitoriana.

El internacional francés promedia 18,3 puntos y 3 rebotes en 29 partidos de Euroliga, elevando sus cifras hasta 18,8 puntos y 3,6 rebotes en la Liga Endesa, consolidándose como uno de los jugadores más destacados en ambas competiciones. Baskonia trabaja para encontrar el margen económico necesario y así retener a Luwawu-Cabarrot, que llegó al club el 12 de junio de 2024 y se convirtió en un pilar fundamental desde el primer día. Su alto valor en el mercado y la elevada fiscalidad —casi un 50 % en Cataluña para residentes— complican su llegada al Palau.

Más complicado el caso Trent Forrest

Renovar a Timothé Luwawu-Cabarrot será la prioridad número uno de Baskonia, pero el club de Baskonia también quiere mantener a Trent Forrest. Sin embargo, su continuidad se presenta más complicada: el base estadounidense despierta el interés de varios equipos de la Euroliga y todo indica que el egresado de Florida State, con pasado NBA en Utah Jazz y Atlanta Hawks, pondrá rumbo a un nuevo proyecto tras dos temporadas en Vitoria.