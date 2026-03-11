Baskonia afronta un nuevo compromiso de Euroliga en un momento complicado de la temporada, condicionado por problemas de lesión en su plantilla y sin poder contar con uno de sus últimos refuerzos para la competición continental. El conjunto vitoriano deberá adaptarse a estas circunstancias en un duelo exigente que puede marcar sus últimas opciones en el torneo europeo.

Baskonia no puede inscribir a Jesse Edwards en la Euroliga

Jesse Edwards no podrá disputar la Euroliga con el Baskonia esta temporada. El pívot neerlandés, que ha llegado recientemente para reforzar el juego interior del equipo vitoriano hasta el final del curso, no podrá jugar la competición europea con el conjunto vasco, ya que el plazo de inscripción de nuevos jugadores se cerró a finales de febrero. Por ello, no puede ser registrado y no jugará ante el Dubai BC.

De esta forma, Jesse Edwards solo podrá participar con el Baskonia en la ACB, por lo que sí podrá debutar en la competición nacional el próximo domingo 15 de marzo ante el San Pablo Burgos. Aun así, Galbiati confía en que su presencia ayude a cubrir las bajas en la pintura y aporte físico en el juego interior.

Más bajas importantes para Baskonia en Euroliga

El Baskonia continúa condicionado por varias bajas importantes en su plantilla. Khalifa Diop y Tadas Sedekerskis estarán fuera durante un tiempo prolongado, mientras que Rodions Kurucs tampoco podrá jugar esta semana por un pequeño problema en el pie. Estas ausencias obligan al equipo a reajustar su rotación interior y a que otros jugadores den un paso adelante para mantener la competitividad, como el caso de Diakité.

En este contexto llega Jesse Edwards para ayudar en la ACB, con un contrato hasta final de temporada. Su físico y capacidad cerca del aro pueden ayudar a cubrir parte de las carencias en la zona, siendo determinante tanto en defensa como en ataque, donde viene de promediar en la liga australiana un total de 13,5 puntos, 8,5 rebotes y casi una asistencia por partido.

¿Cuándo y dónde ver el Dubai BC vs Baskonia de Euroliga?

El partido entre Dubai Basketball y Baskonia, correspondiente a la jornada 31 de la Euroliga, se juega este jueves 12 de marzo a las 18:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Zetra Arena de Sarajevo, donde el equipo de Dubái disputa sus partidos como local debido a la situación bélica que afecta a su región. En España, el duelo podrá verse en televisión a través de Movistar Plus+, en el canal Deportes por M+ (dial 63).