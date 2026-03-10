Hace tiempo que Baskonia estaba atento al mercado de fichajes para incorporar un cinco. Los de Paolo Galbiati, gracias a su juego, habían hecho olvidar la imperiosa necesidad de fichar un nuevo center. El éxito de la Copa ACB y el reciente buen rendimiento taparon las carencias. Sin embargo, Xevi Pujol ha seguido con el radar activo y está cerca de cerrar a una joya poco conocida.

Baskonia cerca de firmar en el mercado de fichajes un desconocido pívot de Australia

Con la confirmación en ciernes, Donatas Urbonas, experto en mercado de fichajes, ha hablado de conversaciones muy avanzadas entre Jesse Edwards y Baskonia. Todo apunta a que acabará por concretarse. Sin embargo, su carrera NCAA, la poca participación con Minnesota en la NBA y su posterior estancia en Australia, hacen del center un desconocido para el gran público. Tras mucha búsqueda, podrían tener a su pívot.

After completing a strong season in Australia, Jesse Edwards is in advanced talks to join Baskonia Vitoria-Gasteiz, per sources.



More on BasketNewshttps://t.co/eUe92SwY1w — Donatas Urbonas (@Urbodo) March 9, 2026

Si para algo incorporó este verano Baskonia a Xevi Pujol es para este tipo de movimientos en el mercado de fichajes. Jesse Edwards acaba de finalizar la liga en Australia y es una oportunidad de oro para incorporar un pívot dominante desde lo físico y, además, con proyección. El center de 25 años es un perfil muy concreto que podría ayudar a Galbiati justo en algunas de las carencias más pronunciadas de su plantilla. El small ball baskonista ha dado sus frutos, pero pueden seguir ampliando horizontes.

¿Cómo juega Jesse Edwards, la perla bajo el ojo de Xevi Pujol?

Jesse Edwards es un jugador de 2.12m con una envergadura realmente pronunciada. Su perfil es el de center dominador del pick and roll. El neerlandés es realmente bueno interpretando los tiempos y ángulos de bloqueo. Además tiene buenas manos para capturar los pases. Un excelente complemento para bases tan agresivos como Trent Forrest. Su gran debe, el juego al poste bajo. Desde ahí no es especialmente diestro generando. No obstante, esa parcela está bien cubierta en Baskonia con Omoruyi. La capacidad de jugar de cara y de espaldas, sobre todo con su excelso pase, no es un debe del equipo.

En defensa, Baskonia incorporaría en el mercado de fichajes un jugador con capacidad de intimidar. Jesse Edwards es un center que combina muy bien cierta movilidad y lateralidad para su altura, con un físico hecho para taponar. Eso sí, es un pívot que puede sufrir contra interiores fuertes y de gran peso. Su livianez y su talla no le permiten ser dominante en los contactos. Sin embargo, los de Galbiati han demostrado necesitar más un protector de aro.