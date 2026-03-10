Galbiati ha encontrado en su plantilla un talento defensivo que ya resultó decisivo en la conquista de la Copa del Rey de Valencia. Además, el interior, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, ha mantenido un nivel sobresaliente, como reflejan los últimos encuentros y algunos datos clave para el juego del equipo. El técnico italiano ha destacado su rendimiento en rueda de prensa.

Diakité se convierte en un pilar defensivo de Baskonia

Mamadi Diakité ha vuelto a demostrar su condición de jugador defensivo total para Baskonia. En las últimas dos jornadas de ACB, el pívot guineano ha registrado seis tapones consecutivos en cada partido, incluyendo cinco en el último cuarto frente al Hiopos Lleida, cerrando el encuentro y dejando claro su impacto bajo los aros.

Estas exhibiciones lo han colocado como segundo máximo taponador de la competición, con 1,8 tapones por partido, igualado con Kur Kuath y solo por detrás de Tavares (2,4). En total, suma 34 tapones en los primeros 19 partidos de la temporada, acercándose a récords históricos del Baskonia y consolidándose como un jugador clave en el éxito reciente del equipo, incluida la Copa del Rey, donde aportó diez bloqueos en total, la segunda mejor marca de la historia del torneo.

Galbiati encantado con Diakité y su papel en Baskonia

Estas actuaciones de Diakité no han pasado desapercibidas para nadie y, ni mucho menos, para Galbiati, quien destacó su rendimiento en rueda de prensa: “Siempre quiere ganar y lleva al equipo en el corazón”. El técnico italiano, que está sacando la mejor versión del guineano, hizo énfasis en su aporte defensivo, sobre todo en los tapones y su presencia en la pintura.

En lo que va de temporada 25-26 con Baskonia, Diakité se ha convertido en el sexto jugador con más minutos de la plantilla en ACB y sus números hablan por sí solos: el guineano ha promediado 9,2 puntos, 3,9 rebotes, 1,3 asistencias y 1,8 tapones por partido, con un 58,5% en tiros de campo, 36,4% en triples y 74,5% en tiros libres, disputando 19 partidos con 19,1 minutos de promedio y alcanzando una valoración media de 12,5.