El partido entre el Real Madrid Baloncesto y BAXI Manresa prácticamente solo tuvo un color. Los blancos ganaron todos los cuartos del partido. Siendo cierto que ninguno de ellos fue por una diferencia arrolladora, la regularidad fue la tónica y le permitió llevarse el triunfo sin excesivo sufrimiento. El mejor del choque fue Walter Tavares.

La exhibición de Walter Tavares aviva la pregunta en el mercado de fichajes

El partido de Walter Tavares frente a BAXI Manresa en ACB fue absolutamente inconmensurable. Sus 16 puntos, 14 rebotes, para 39 de valoración en tan solo 21 minutos de juego es difícilmente superable. El Real Madrid Baloncesto, con el caboverdiano en pista, obtuvo un +17 de parcial. Por contra, los otros dos cincos de la plantilla, Garuba y Almansa, dejaron un -1 y -2 respectivamente de +/-.

Un 𝙜𝙞𝙜𝙖𝙣𝙩𝙚 @waltertavares22 se impone con 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚𝙨 números y…



¡Se convierte en el JUGADOR de la JORNADA 4 de la #LigaEndesa con un total de 1⃣6⃣ puntos, 1⃣4⃣ rebotes, 5⃣ tapones y 3⃣9⃣ de valoración!

No se puede decir que Usman Garuba hiciera un mal partido en el plano individual, ni mucho menos. En 12 minutos de juego anotó 12 puntos y cuajó un 16 de valoración, con muy buenas acciones de defensa exterior además. Sin embargo, a nivel colectivo, el Real Madrid Baloncesto parece necesitar de Walter Tavares para dar su mejor versión. Al margen de las estadísticas, a los blancos se les vio en ACB muy poca capacidad de proteger su pintura sin el de Cabo Verde. Esta circunstancia reabre el debate de mercado.

¿Tiene que fichar el Real Madrid Baloncesto un cinco?

Al margen del rendmiento, tanto en ACB como en Euroliga, que Walter Tavares está dando, la alternativa de Trey Lyles como falso 5 también está funcionando. Sin embargo, la salida de Bruno Fernando deja ciertamente falta de rotación la posición de pívot. No obstante, además, al Real Madrid Baloncesto no parece valerle cualquier perfil.

El entramado táctico de Scariolo parece pedir a gritos un defensor de la zona en defensa y un generador al poste bajo en ataque. Estos requerimientos están lejos de las muchas cualidades que ostentan los dos suplentes de Walter Tavares, Garuba y Almansa. Por ello, muchos aficionados comienzan a impacientarse ante la falta de llegadas en el mercado.