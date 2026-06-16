Las diferentes competiciones europeas llegan a su desenlace y, con la temporada ya prácticamente cerrada, el mercado empieza a tomar protagonismo. Tras la conquista de la Euroliga por parte de Olympiacos hace unas semanas, arranca una offseason que promete estar cargada de rumores, negociaciones y grandes movimientos en todos los rincones del baloncesto continental.

Top 5 de agentes libres Euroliga

En este contexto, cinco agentes libres acaparan buena parte de los focos gracias a su nivel, su reputación y su capacidad para protagonizar algunos de los grandes movimientos del verano. Todo apunta a que serán nombres llamados a cambiar de equipo y, posiblemente, a marcar un nuevo rumbo en el proyecto en el que acaben aterrizando.

5 – Carsen Edwards

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 28

: 28 Equipo 25/26 : Virtus Bolonia

: Virtus Bolonia Equipos Euroliga : Fenerbahce, FC Bayern, Virtus Bolonia

: Fenerbahce, FC Bayern, Virtus Bolonia Stats 25/26: 17.3 puntos, 2.3 rebotes, 2.3 asistencias

Todo apunta a que el escolta de Houston, formado en su etapa universitaria en Purdue, cambiará de equipo por cuarta vez en la Euroliga y defenderá los colores del Zalgiris como relevo de Sylvain Francisco. En los últimos días también había surgido la opción de que recalará en Valencia Basket, pero finalmente uno de los nombres propios de la actual Euroliga terminará en Kaunas para asumir un papel protagonista en el proyecto. Se trata, además, de uno de los agentes libres más cotizados del mercado reciente, con interés de varios de los grandes aspirantes de la máxima competición continental.

4 – Zach Leday

Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 32

: 32 Equipo 25/26 : Olimpia Milano

: Olimpia Milano Equipos Euroliga : Olympiacos, Zalgiris, Partizan, Olimpia Milano

: Olympiacos, Zalgiris, Partizan, Olimpia Milano Stats 25/26: 13.1 puntos, 4.2 rebotes, 1 asistencia

La entidad lombarda afronta una profunda revolución, con la más que probable salida de jugadores clave como Shavon Shields, Josh Nebo y también Zach LeDay. En el caso del ala-pívot de Dallas, su futuro todavía no está definido en este inicio de mercado, aunque se trata de uno de los nombres más codiciados del verano y considerado uno de los interiores más relevantes de la Euroliga, avalado además por su experiencia en la competición, donde debutó en 2018 con la camiseta de Olympiacos.

En estos momentos, es el Partizan el equipo que más cerca estaría de hacerse con sus servicios, lo que supondría el regreso a Belgrado de uno de los extranjeros más determinantes de los últimos años para la entidad serbia.

3 – Daniel Theis

Nacionalidad : Alemania

: Alemania Edad : 34

: 34 Equipo 25/26 : AS Mónaco

: AS Mónaco Equipos Euroliga : AS Mónaco

: AS Mónaco Stats 25/26: 9.7 puntos, 5 rebotes

Fue uno de los interiores europeos más destacados de la última década en la NBA, donde acumuló 452 partidos entre Celtics, Bulls, Rockets, Pacers, Clippers y Pelicans. El pasado curso decidió regresar al baloncesto europeo para convertirse en una pieza clave del proyecto de Mónaco, aunque la situación financiera del club del Principado abre la puerta a un posible cambio de destino para el pívot nacido en Salzgitter.

Daniel Theis aparece ahora como uno de los nombres más comentados en el mercado de Euroliga, con el Barça Basket o Real Madrid entre los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

2 – Trey Lyles

Nacionalidad : Canadá

: Canadá Edad : 30

: 30 Equipo 25/26 : Real Madrid

: Real Madrid Equipos Euroliga : Real Madrid

: Real Madrid Stats 25/26: 13.5 puntos, 4.5 rebotes, 1.5 asistencia

Probablemente se trate del jugador más diferencial entre los agentes libres de la Euroliga, tras una temporada de gran nivel en su debut en el baloncesto europeo. Formado en Kentucky y seleccionado en el pick 12 del Draft de 2015, Trey Lyles tiene como gran objetivo regresar a la NBA y explorará todas las opciones posibles para lograr ese retorno.

Su destacada campaña en el Real Madrid Baloncesto le abre la puerta a múltiples ofertas, aunque, si finalmente no se concreta su vuelta a Estados Unidos, todo apunta a que será el gran nombre propio del mercado de agentes libres de 2026 en Europa. En ese escenario, numerosos clubes seguirían su situación muy de cerca, con el Fenerbahce como uno de los equipos mejor posicionados para intentar su fichaje.

1 – Timothé Luwawu-Cabarrot

Nacionalidad : Francia

: Francia Edad : 31

: 31 Equipo 25/26 : Kosner Baskonia

: Kosner Baskonia Equipos Euroliga : Olimpia Milano, ASVEL, Baskonia

: Olimpia Milano, ASVEL, Baskonia Stats 25/26: 18.3 puntos, 3.4 rebotes, 2 asistencias

Su rendimiento en todas las competiciones ha sido sobresaliente, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más cotizados del mercado de la Euroliga en estos momentos. El Kosner Baskonia trabaja en su renovación, mientras que el Barça Basket lo sigue teniendo en su agenda desde hace meses. A ellos se suma el ASVEL Villeurbanne, que cuenta con el músculo económico necesario para intentar su regreso.

El internacional francés será uno de los grandes focos de atención en las próximas semanas, a la espera de definir si continúa en Vitoria como pieza clave del proyecto gasteiztarra o si, por el contrario, emprende un nuevo rumbo en la Euroliga.