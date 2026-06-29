¡Dos fichajes de lujo para Primera FEB! Alicante rompe el mercado con un exACB y un internacional

El mercado de fichajes en Primera FEB comienza a tomar forma de cara a la temporada 2026/27, con los clubes trabajando en la construcción de sus plantillas. Tras el cierre del curso anterior, las direcciones deportivas se centran en reforzar posiciones clave, mantener piezas importantes y encontrar perfiles que se adapten a sus proyectos deportivos. Y uno de los grandes protagonistas está siendo el Lucentum Alicante, que ha firmado dos nuevos refuerzos.

El Lucentum Alicante anuncia el fichaje de Kristinn Pálsson

El Lucentum Alicante ha reforzado su plantilla con la llegada del internacional islandés Kristinn Pálsson. El exterior, que puede actuar como escolta o alero, destaca por su capacidad anotadora, su tiro exterior y su versatilidad para adaptarse a distintos roles dentro del equipo, aportando experiencia tras competir en varias ligas europeas.

Con la selección de Islandia, Pálsson ha participado en torneos de alto nivel como el EuroBasket 2025 y los clasificatorios mundialistas. En sus últimos siete partidos ha firmado unos promedios de 9,6 puntos, 3,7 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro, con una valoración media de 10,3, cifras que reflejan su impacto y regularidad. Su incorporación supone un refuerzo sólido para el perímetro del conjunto alicantino.

Arnau Parrado vuelve al Lucentum Alicante

El Lucentum Alicante suma a su plantilla a Arnau Parrado, ala-pívot español que regresa al club tras su etapa en el Tizona Burgos. Formado en la cantera del Joventut, el interior catalán destaca por su versatilidad y capacidad para aportar tanto en defensa como en el rebote, además de poder abrir el campo en ataque. Su vuelta supone añadir un jugador que ya conoce la entidad y que llega en plena madurez deportiva.

En su última temporada ha firmado 9,1 puntos, 4,9 rebotes y 1,6 asistencias en 35 partidos en Primera FEB, con una media de 7,9 de valoración, consolidándose como un jugador fiable en la categoría. Además, cuenta con experiencia internacional en categorías inferiores con España, donde logró el oro en el Europeo U16 y dos platas en los Europeos U18 y U20.

Movimientos Lucentum Alicante 2026/27

Fichajes: Arnau Parrado, Kristinn Pálsson y Pedro Rivero

Salidas: Rubén Perelló