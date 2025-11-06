La Euroliga avanza ya por su novena jornada, pero varios equipos no pierden el tiempo y rastrean el mercado en busca de nuevos movimientos para sus plantillas. En China, la CBA no comenzará hasta dentro de un mes, aunque en ambas competiciones hay un nombre subrayado en rojo: el de uno de los mejores francotiradores de tres puntos que ha pasado por la NBA en los últimos años.

Varios equipos Euroliga en busca de Malik Beasley

Con el curso oficial ya en marcha, los equipos de Euroliga centran sus esfuerzos en dos perfiles muy concretos: un referente interior que aporte profundidad al juego en la pintura y un anotador exterior capaz de generar desde el backcourt. En este segundo grupo encaja Malik Beasley, escolta con amplia experiencia NBA: 578 partidos de temporada regular y 43 de Playoffs entre Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks y Detroit Pistons.

Formado en Florida State y pick 19 del Draft de la NBA de 2016, el tirador de Atlanta ha sido uno de los mejores lanzadores de perímetro de la liga, pero todos sus problemas extradeportivos le han llevado a no tener nuevas propuestas de contratos en la NBA. La preferencia de Beasley es firmar una nueva rúbrica en Estados Unidos, pero la CBA de China y varios equipos de Euroliga se encuentran en diálogo para firmarlo y crear así su primera experiencia internacional.

Beasley investigado

En junio, justo antes del inicio de la agencia libre de la NBA, comenzaron a circular informaciones que apuntaban a que Beasley estaba siendo investigado por la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York por una posible implicación en actividades de apuestas ilegales.

Esa situación ha provocado que Beasley no haya recibido propuestas de la NBA, a pesar del fuerte interés que mostraron los Detroit Pistons por reincorporarlo al roster de Bickerstaff. Ahora, la CBA china aparece como una alternativa atractiva: la liga no comenzará hasta el 12 de diciembre y, según informa Donatas Urbonas, el jugador estadounidense podría firmar con algún equipo de la NBA si surgiera una oferta, con los propios Pistons o los Cleveland Cavaliers como posibles destinos.

Subcampeón en la votación al Mejor Sexto Hombre de la pasada temporada, Beasley podría seguir el camino de Dinwiddie y reforzar a un equipo de Euroliga. Sin embargo, su deseo de regresar a la NBA y el poder económico de la liga china podrían inclinar la balanza hacia un contrato en Asia.

