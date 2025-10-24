Los clubes Euroliga ponen sus miradas en los jugadores NBA que están siendo cortados. Estos posibles fichajes, que están dispuestos a cruzar el charco hacia el baloncesto europeo, están llamando la atención de los grandes clubes de la competición. En las últimas semanas, entidades poderosas están activas con operaciones interesantes y con robos inesperados.

Spencer Dinwiddie nuevo jugador del Bayern Múnich

Cuando todo apuntaba a que Spencer Dinwiddie pondría rumbo a Grecia para vestir la camiseta del Olympiacos, el base estadounidense ha sorprendido al mundo del baloncesto europeo al firmar finalmente con el Bayern de Múnich. Durante los últimos días, varios medios helenos daban por hecho su llegada a El Pireo, donde incluso se hablaba de un acuerdo verbal con el conjunto rojiblanco. Sin embargo, el Bayern se ha movido con rapidez y ha convencido al experimentado jugador con una propuesta sólida, sin cláusula de salida y con un papel protagonista en el equipo de Gordon Herbert.

El fichaje supone un golpe de efecto para el conjunto bávaro, que refuerza su plantilla con un jugador de gran recorrido en la NBA y experiencia en franquicias como los Nets, Mavericks o Lakers. Dinwiddie, que disputó más de 600 partidos en la liga estadounidense, aportará anotación y versatilidad en el perímetro. Su llegada no solo refuerza las aspiraciones del Bayern en la Euroliga, sino que también deja al Olympiacos sin el que parecía ser su gran refuerzo para la temporada.

Partizan tiene en mente dos grandes fichajes para Euroliga

El Partizan de Belgrado ha puesto su mirada en Nick Calathes para reforzar la posición de base tras la lesión de Carlik Jones. El experimentado jugador griego, actualmente en el AS Mónaco, no cuenta con minutos bajo las órdenes de Spanoulis y podría salir del club en busca de un nuevo desafío. Calathes, con pasado junto a Željko Obradović en el Panathinaikos, encajaría perfectamente en el estilo de juego del técnico serbio.

Por otro lado, el conjunto serbio también trabaja en el fichaje del pívot angoleño Bruno Fernando, procedente del Real Madrid. El jugador de 27 años, con pasado en la NBA (Atlanta Hawks, Boston Celtics y Toronto Raptors), no es del agrado de Sergio Scariolo y en los últimos encuentros se ha quedado sin minutos, viendo su rol disminuir en la plantilla madridista.

El Real Madrid tendría visto al sustituto de Bruno Fernando

El Real Madrid Baloncesto continúa moviéndose en el mercado en busca de un pívot fiable tras el bajo rendimiento de Bruno Fernando, al que se le busca salida. A pesar de algunos destellos positivos, el conjunto de Sergio Scariolo ha mostrado irregularidad en el inicio de la temporada, especialmente en la rotación interior. Por ello, el técnico italiano estaría valorando opciones como Alex Len, un jugador al que ya dirigió en Toronto Raptors y que encaja en el perfil que necesita el equipo: solidez defensiva, poder bajo el aro y capacidad para aportar presencia física en ambas zonas.