El Olympiacos ha vuelto a encender el mercado europeo con un movimiento que ya se define como una auténtica bomba internacional. El club griego, decidido a recuperar el trono continental, ha cerrado el fichaje de una estrella de la NBA cuya llegada marca un antes y un después en la Euroliga. Tras varias semanas de negociaciones secretas y rumores de gran impacto, la noticia ha sido confirmada desde fuentes cercanas a la operación: una figura con experiencia y peso en la mejor liga del mundo aterrizará en El Pireo para liderar un proyecto ambicioso y sin complejos.

Spencer Dinwiddie, talento NBA para dirigir el juego del Olympiacos

Spencer Dinwiddie aterriza en Atenas como fichaje estrella para dirigir el perímetro del equipo de Georgios Bartzokas. Con más de 600 partidos en la NBA y promedios de 12,7 puntos y 5,3 asistencias por encuentro a lo largo de su carrera, Dinwiddie aporta jerarquía ofensiva, lectura de juego y presencia en finales apretados. Con 1,96 metros de altura, destaca además por su polivalencia defensiva y su capacidad para generar ventajas tanto desde el bote como en el pick and roll.

Spencer Dinwiddie THROWS IT DOWN through contact 💪



Thunder-Nets | Live on the NBA App

📲 https://t.co/fCpCWHINGU pic.twitter.com/RHPkAvFD8F — NBA (@NBA) January 1, 2024

Su fichaje responde a la búsqueda del Olympiacos de un líder exterior tras bajas sensibles en este inicio de temporada. Dinwiddie asumirá galones desde el primer día y será uno de los referentes del vestuario, además de aportar un perfil de estrella capaz de marcar diferencias en los grandes escenarios europeos. Según fuentes cercanas a la negociación, su contrato incluiría dos temporadas con opción a una tercera.

Un movimiento que cambia el mapa competitivo en Europa

La llegada de Dinwiddie no solo refuerza al Olympiacos: cambia el equilibrio de poder en Europa. El conjunto griego, finalista de la Euroliga en 2022 y 2023, da un paso adelante para volver a competir por el título tras ver cómo su eterno rival, Panathinaikos, acaparó protagonismo en la última temporada. Con este fichaje, Olympiacos envía un mensaje directo: va a por todo.

La Euroliga 2025 se perfila cada vez más como una batalla de gigantes, y con Dinwiddie, el equipo del Pireo suma una amenaza ofensiva y un jugador de impacto inmediato. Ahora, la gran incógnita es si este será el último gran fichaje del club… o si aún queda otra bomba en camino antes de que se cierre el mercado.