El Partizan de Belgrado ha comenzado la temporada en Euroliga con tres victorias y dos derrotas, estando dentro del objetivo marcado por el club del play-in. Sin embargo, en la enfermería no han recibido buenas noticias con la lesión de su base titular, que ha dejado en cuadros a Obradovic. El club se ha movido rápido y ha acudido al mercado de fichajes para reforzar la dirección de juego, y los primeros nombres ya empiezan a sonar.

Partizan de Belgrado se interesa en Nick Calathes

El Partizan de Belgrado se ha activado en el mercado tras la lesión de Karlik Jones y está buscando un nuevo base que refuerce la dirección de juego de Obradovic. Entre los nombres que han surgido, tal y como ha informado el periodista Matteo Andreani, destaca el del experimentado Nick Calathes, quien actualmente milita en el AS Mónaco y que está en la agenda del conjunto serbio, como ya lo estuvo en el verano de 2024.

Según la fuente citada, la directiva del Partizan está manteniendo los primeros contactos con el equipo monegasco para conocer si existe la posibilidad de que el jugador griego sea liberado y pueda unirse al proyecto blanquinegro. Calathes, con amplia experiencia en Europa y un pasado junto a Željko Obradović en Panathinaikos, no está jugando en AS Mónaco con Spanoulis y su salida no debería ser muy compleja.

Las otras opciones que maneja Partizan de Belgrado

Aunque el mejor posicionado en Europa es Nick Calathes, el Partizan de Belgrado no solo se ha fijado en este mercado para reforzar la posición de base tras la lesión de Karlik Jones, sino que también está explorando el mercado de la NBA en busca de un jugador que pueda asumir el rol de director de juego. La idea del club es encontrar un base con experiencia y capacidad de liderazgo que pueda adaptarse rápidamente al estilo de juego blanquinegro y aportar estabilidad en la cancha.

La directiva del Partizan mantiene varias opciones encima de la mesa y valora especialmente a jugadores con recorrido en la liga estadounidense, conscientes de que un refuerzo de la NBA podría marcar la diferencia en la dirección del equipo. La urgencia por cubrir la baja de Jones obliga a que la búsqueda sea rápida, por lo que este fichaje no se extenderá en el tiempo.

Plantilla Partizan Belgrado 2025-26

Bases: Carlik Jones, Shake Milton, Duane Washington, Mitar Bosnjakovic.

Escoltas: Vanja Marinkovic, Uros Mijailovic, Aleksej Pokusevski, Sterling Brown, Arijan Lakic.

Aleros: Mario Nakic, Isaac Bonga

Ala-pívots: Miikka Muurinen, Jabari Parker, Dylan Osetkowski

Pívot: Tyrique Jones