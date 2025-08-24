Con la pretemporada a la vuelta de la esquina y las plantillas prácticamente definidas, varias franquicias de la NBA buscan ese último refuerzo que encaje en las necesidades de sus entrenadores. En medio de este panorama, todas las miradas se centran en un jugador que, tras meses de investigación y sin cargos en su contra, estaría muy cerca de firmar un nuevo contrato en la liga.

Malik Beasley es objetivo de Pistons tras quedar ‘absuelto’, según sus abogados

El escolta natural de Atlanta, formado en la estatal de Florida y pick 19 del Draft de la NBA de 2016, parece que ya no es investigado, según informaron sus abogados, Steve Haney y Mike Schachter, a ESPN. Tras extensas conversaciones y reuniones con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, se determinó que Beasley no era considerado objetivo en la investigación por las acusaciones de apuestas en partidos de la NBA y apuestas de apoyo durante la temporada 2023-24.

Sin cargos y sin ser objetivo de investigación, Malik Beasley es el jugador más deseado y buscado en la agencia libre de la NBA tras parar toda operación de renovación cuando se informó el pasado 29 de junio de que Beasley estaba bajo investigación federal. Por aquel entonces, Pistons estaba a punto de firmar con el escolta un nuevo contrato de tres años y 42 millones de dólares.

Ahora son múltiples equipos de la NBA interesados en firmar de nuevo a Beasley, un jugador que se fue hasta el 41 por ciento de acierto en el tiro de tres puntos la temporada pasada, con promedios de 16.3 puntos en 82 encuentros con Detroit Pistons. Los de Michigan son los principales candidatos para llevarse al jugador con pasado en Nuggets, Timberwolves, Jazz, Lakers y Bucks, sabiendo que es pieza capital del sistema de JB Bickerstaff.

PUT MALIK BEASLEY’S NAME IN THE RECORD BOOKS pic.twitter.com/xG7GRkCHzS — Detroit Pistons (@DetroitPistons) April 6, 2025

Nets, Lakers y Pacers también se interesan por Beasley

Detroit Pistons firmó durante la offseason a Caris LeVert y Duncan Robinson en el puesto de dos; por ello, la franquicia candidata para llegar lejos en el Este, no tiene el dinero que iba a ofrecer en su momento y que estaba destinado a Beasley. Tras consolidarse como uno de los tiradores de perímetro más efectivos de la liga en temporadas consecutivas, el jugador despertará un gran interés en el mercado. El verdadero reto será encontrar franquicias capaces de ofrecerle el contrato económico que busca.

Brooklyn Nets de Jordi Fernández puede permitirse la opción de pagar bastante dinero a Beasley, incluso llegar a las cifras que ofrecían Pistons antes del inicio de la investigación. Pacers necesitan alguna pieza potente de backcourt tras la lesión de Haliburton y tienen excepción completa de 14,1 millones de dólares, sin embargo, el gran hándicap de Indiana es encontrar en estos momentos sustituto a Myles Turner.

El gran obstáculo para cualquier franquicia interesada en hacerse con Beasley vía sign-and-trade es la cifra: el acuerdo debería ajustarse a los 7,2 millones de dólares (o menos) que Detroit puede poner sobre la mesa. En ese escenario, solo habría dos caminos posibles: que los Pistons no lo consideren a ese valor o que el propio Beasley deje en claro que no desea regresar. Lakers estaría encantado de traer de vuelta a Beasley; ese sería el camino, ofreciendo a Dalton Knecht en el trade, pero es imposible llegar a las cifras que piden el jugador, que ha obtenido unas ganancias totales en la NBA de 59 millones de dólares.

No obstante, Warriors, Knicks, Hornets, Spurs, Wizards y Sacramento Kings aguardan noticias y la posibilidad de atacar el fichaje del mejor jugador disponible de la agencia libre de la NBA.

Malik Beasley la temporada 2024-25