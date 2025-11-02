Tras el primer mes de competición en la Euroliga, el París Basketball, en su segunda participación en la máxima categoría del baloncesto europeo, ocupa la décima posición con un balance equilibrado de 4 victorias y 4 derrotas. Sin embargo, la atención ahora se centra en su nuevo fichaje, un jugador procedente de la NBA que llega con la misión de convertirse en una pieza clave junto a Nadir Hifi y Justin Robinson, reforzando así las aspiraciones del conjunto parisino en el torneo continental.

El nuevo fichaje de París ha disputado 45 partidos NBA

Los despachos del club francés, junto a Francesco Tabellini, llevaban semanas explorando el mercado en busca de un refuerzo exterior que aportara anotación y complementara a los dos máximos realizadores del equipo en este inicio de la temporada 2025-26. Finalmente, el movimiento se ha concretado con la llegada de Jared Rhoden, procedente de la NBA. El nuevo jugador del París Basketball, capaz de desempeñarse tanto como escolta como alero, cuenta con experiencia en 45 partidos en la liga estadounidense, repartidos entre Detroit Pistons, Charlotte Hornets y Toronto Raptors.

WELCOME TO PARIS BASKETBALL JARED RHODEN !

Arrière américain, passé notamment par les Toronto Raptors, va connaître sa première expérience européenne ! LET’S GO 😤 pic.twitter.com/vlvyMIR1lS — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 1, 2025

Recientemente cortado por los Toronto Raptors, Jared Rhoden llega a París tras promediar 11,4 puntos y 3,8 rebotes la pasada temporada. El estadounidense aterriza en la capital francesa para cubrir la baja de Maodo Lo, quien dejó el club el pasado 22 de julio. Se trata de una apuesta ambiciosa y con cierto riesgo por parte del París Basketball, ya que el jugador nacido en Baldwin (Nueva York) y formado en Seton Hall entre 2018 y 2022 nunca ha salido del baloncesto norteamericano, habiendo alternado su carrera entre la NBA y la G League.

Su mejor etapa en la G League fue en Motor City Cruise con 18.6 puntos de promedio en la 22-23, subiendo hasta los 21.4 puntos la siguiente temporada. Jugador anotador, pero también con gran capacidad para la ayuda en el rebote busca relanzar ahora su carrera haciendo su debut en Euroliga en busca de convertirse en uno de los jugadores a seguir con pasado en la NBA de este curso que ha puesto velocidad de crucero.

¿Debut ante FC Bayern?

El próximo 6 de noviembre París Basketball recibirá la visita de FC Bayern en lo que puede suponer un duelo NBA entre Jared Rhoden vs Spencer Dinwiddie, el último fichaje procedente de Estados Unidos de la entidad bávara. Dinwiddie ya debutó hace unos días en Euroliga y lo hizo con 20 minutos en pista ante Virtus Bolonia con 6 puntos anotados y tres asistencias.