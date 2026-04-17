No hace mucho que Dreamland Gran Canaria decidió prescindir de su técnico. Los malos resultados no dejaban de sucederse y ni siquiera su prestigioso historial reciente en ACB y Eurocup pudo sostener en el cargo a Jaka Lakovic. Poco tiempo después, uno de los proyectos incipientes más interesantes en Europa parece querer contar con él. La Euroliga como objetivo.

Un proyecto en crecimiento en Eurocup se divide entre Vassilis Spanoulis y Jaka Lakovic

Hay muchos ejemplos de equipos de Eurocup que han conseguido asentarse en Euroliga. En este sentido, hay un equipo griego que busca dar el salto a otro nivel, Aris BC. La inversión que pretende realizar este verano buscará relanzar a una entidad en horas bajas en la última década. Hasta el momento el elegido para el cargo apuntaba a ser Vassilis Spanoulis. Sin embargo, dos leyendas ACB como son Dusko Ivanovic y Jaka Lakovic ganan fuerza. Toda una sorpresa tras el reciente rendimiento de su Dreamland Gran Canaria.

Jaka Lakovic is a strong name also for next season for Aris BC. https://t.co/UtRo7AWpOs pic.twitter.com/t7jGRiUjZi — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) April 16, 2026

La dinámica con la que Jaka Lakovic se despidió de Dreamland Gran Canaria parecía alejarle de grandes banquillos. Por momentos. Su labor en el cuadro insular le situó en el pasado incluso al frente de proyectos Euroliga. En este sentido, la noticia dada por Matteo Andreani sobre su candidatura en Aris BC ha sorprendido. A pesar de que los griegos disputan la Eurocup, sus pretensiones a medio plazo no miran a otro sitio que no sea la Euroliga.

Un superproyecto con muy poca base por el momento

La informaciones de los insiders Euroliga relacionan grandes nombres con el equipo griego, tanto para el banquillo, como para el roster. En este sentido, Vassilis Spanoulis o Dusko Ivanovic pusieron en el mapa las aspiraciones helenas. A pesar de ello, la realidad actual del conjunto es bien diferente. En Eurocup clasificaron séptimos de grupo y en liga griega sextos, no solo debajo de los dos gigantes, también de Peristeri, PAOK o AEK. Por ello, el ex de Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic parece un técnico que se adecua más a esta fase inicial de crecimiento.

Aris BC is planning a budget increase and has big ambitions to try to win the EuroCup next season.



For the bench, they'll be looking for a strong name, like Vassilis Spanoulis or Dusko Ivanovic, I'm told. — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 11, 2026

Por otro lado, tampoco sería de extrañar el movimiento de un técnico top a un banquillo de media tabla griega. El propio Andrea Trincheri ya es ejemplo del desembarco de un entrenador de caché Euroliga a un equipo de esas características, en ese caso PAOK. Más allá de eso habrá que ver si finalmente Jaka Lakovic acaba siendo el elegido. Por un lado, a nivel presupuestario el ex de Dreamland Gran Canaria será más accesible, pero de cara a una potente inversión Vassilis Spanoulis podría acabar llevándose la palma.