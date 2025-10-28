El BAXI Manresa afronta en el Nou Congost una cita de máxima exigencia en la EuroCup recibiendo al peligroso Bahçeşehir Koleji de Estambul, uno de los candidatos del torneo. Los de Diego Ocampo han arrancado la competición continental con personalidad y ambición, y buscarán apoyarse en el empuje de su afición para prolongar su buen momento ante un rival físico, talentoso y con experiencia europea.

Primer gran examen europeo para medir ambición

El encuentro llega cargado de atractivo competitivo: Baxi Manresa recibe al único invicto de su grupo con la opción de alcanzarle en el primer puesto de la clasificación. Los del Bages están demostrando una notable capacidad para competir desde el trabajo colectivo y la intensidad, con una rotación larga y equilibrada que le permite mantener un alto ritmo de juego. En casa, el equipo catalán está creciendo en confianza y resultados, y quiere dar otro golpe de autoridad continental.

Enfrente estará un Bahçeşehir Koleji que combina físico, talento individual y solidez en media pista. El conjunto turco llega tras varias victorias de mérito en Europa y ha demostrado ser especialmente peligroso cuando impone su defensa dura y su control del rebote. Se espera un partido de alto voltaje táctico, con dos estilos contrastados: dinamismo ofensivo de los manresanos contra estructura y rigor defensivo de los otomanos.

Un Bahçeşehir con mucho viejo conocido

Uno de los principales referentes del conjunto turco es Mateusz Ponitka, internacional polaco y uno de los nombres propios de la competición. Tras firmar un gran Eurobasket, está firmando actuaciones de gran impacto en ambas partes del campo, con más de 9 puntos, 4 rebotes y 1 asistenciaa por partido, a lo que suma carácter competitivo y liderazgo. Versátil y agresivo, es capaz de generar ventajas desde el bote, leer el juego a gran nivel y asumir responsabilidades en los finales igualados.

👉 BKT EuroCup 5. hafta mücadelesinde, deplasmanda 𝐁𝐀𝐗𝐈 𝐌𝐚𝐧𝐫𝐞𝐬𝐚’ya konuk oluyoruz.⁰⁰📆 29 Ekim Çarşamba⁰⏰ 22.45⁰📍 Pavello Nou Congost⁰⁰❤️💙 #CatchYourDreams ­| @EuroCup pic.twitter.com/yeZeUEaGAU — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) October 27, 2025

Además del polaco, Bahçeşehir cuenta con jugadores muy conocidos para la afición española. Tyler Cavanaugh, ex del Iberostar Tenerife en Liga Endesa, aporta tiro exterior desde posiciones interiores y solidez táctica en el juego colectivo. También destaca Kenan Sipahi, base internacional turco con pasado ACB tras su paso por el Coosur Real Betis (Sevilla) en la temporada 2019–20, que desempeña un papel clave en la dirección del juego y el control del ritmo. Un trío que eleva notablemente el nivel competitivo del equipo otomano.