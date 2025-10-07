El BAXI Manresa inicia una semana crucial con la necesidad de reencontrar su juego tras un comienzo de temporada que no cumplió las expectativas. Con derrotas tanto en la EuroCup como en la Liga Endesa, el equipo catalán se enfrenta mañana al Slask Wroclaw en el Nou Congost, con la urgencia de sumar su primera victoria y recuperar confianza.

Duelo clave en el Nou Congost

El duelo frente al Slask Wroclaw supone una oportunidad para que el BAXI Manresa revierta la situación. El equipo polaco, liderado por el exterior estadounidense Kadre Gray, llega con una plantilla sólida, capaz de imponer un ritmo rápido en transición y generar peligro desde el perímetro. La defensa del conjunto catalán será clave para contener a Gray y al resto de sus hombres exteriores y evitar que el rival tome ventaja desde el inicio.

Además, el Slask Wroclaw destaca por su versatilidad en ataque y la capacidad de mover el balón para generar tiros abiertos, con jugadores como Jakub Niziol que pueden castigar cualquier despiste defensivo. La clave para el BAXI Manresa será imponer su propio estilo de juego, aprovechar la ventaja de la localía y controlar los rebotes ofensivos, fundamentales para mantener opciones durante los 40 minutos.

Un inicio complicado a pesar de las expectativas

Las derrotas ante Cedevita Olimpija en la EuroCup y frente al CB Canarias en Liga Endesa han marcado un inicio de temporada inesperado para un BAXI Manresa que llegaba con aspiraciones altas. Jugadores como Álex Reyes y Louis Olinde han mostrado destellos de buen juego, pero la falta de consistencia defensiva y los altibajos en el acierto exterior fueron determinantes para estos resultados adversos.

No obstante, los del Bages ha mostrado signos de mejora en los segundos períodos de ambos partidos, lo que indica que todavía hay margen para recuperar el nivel esperado. Mañana, el Nou Congost será la prueba definitiva: lograr la primera victoria será clave para enderezar el rumbo y darle confianza a un proyecto que aún tiene mucho por demostrar.