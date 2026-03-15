Ocho años después de su última presencia en una Copa del Mundo, la selección española femenina de baloncesto vuelve al gran cita mundialista. El equipo dirigido por Miguel Méndez selló en San Juan (Puerto Rico) su clasificación para el Mundial de Berlín 2026 tras completar un sólido torneo premundial, confirmando que el relevo generacional del baloncesto español ya es una realidad. Más allá del billete mundialista, el regreso de España al torneo es el resultado del proceso de reconstrucción de una selección que se consolidó como una de las grandes potencias del baloncesto a nivel europeo y mundial.

El regreso de España al Mundial femenino de baloncesto

La selección española femenina de baloncesto certificó en San Juan (Puerto Rico) su regreso a una Copa del Mundo ocho años después de su última participación. El equipo dirigido por Miguel Méndez selló el billete para el Mundial de Berlín 2026 tras completar un sólido torneo clasificatorio, culminado con una contundente victoria ante Puerto Rico por 52-91. España cerró el premundial con pleno de triunfos, confirmando su superioridad en el grupo y mostrando una versión competitiva muy sólida tanto en defensa como en el juego ofensivo.

Más allá del resultado final, el torneo dejó la sensación de que España ha recuperado estabilidad e identidad tras varios años de transición generacional. El combinado nacional dominó con claridad a rivales como Nueva Zelanda, Senegal y la propia selección anfitriona, apoyándose en una defensa intensa, el control del rebote y una rotación amplia que permitió mantener el ritmo durante todo el campeonato. La clasificación para el Mundial femenino de baloncesto 2026 supone así algo más que un simple billete internacional: marca el regreso de España a uno de los grandes escenarios del baloncesto mundial, donde en los últimos años solamente la Selección Femenina 3×3 ha brillado.

El relevo generacional de la selección española

La clasificación para el Mundial de Berlín 2026 confirma que la selección española femenina de baloncesto se ha superado uno de los momentos más delicados de su historia reciente: el relevo generacional tras la retirada progresiva de las grandes referentes de la última década. Durante años, jugadoras como Alba Torrens, Laia Palau o Marta Xargay lideraron una etapa irrepetible para el baloncesto español, acumulando títulos continentales y medallas internacionales que situaron a España entre las grandes potencias del panorama mundial.

En este nuevo ciclo, el equipo dirigido por Miguel Méndez ha ido construyendo un grupo con identidad propia, en el que conviven jugadoras consolidadas como Maite Cazorla, María Conde o Raquel Carrera con nuevas promesas que empiezan a asumir protagonismo. A ellas se suma la presencia interior de Megan Gustafson, que ha aportado solidez y capacidad anotadora en la pintura. El resultado es una selección más joven, cada vez más competitiva, que empieza a consolidar una nueva generación capaz de recoger el legado de la etapa dorada del baloncesto femenino español.

De la generación dorada al nuevo proyecto

Para entender el momento actual de la selección española femenina de baloncesto es necesario mirar a la etapa que marcó el mayor ciclo de éxitos de su historia. Entre 2013 y 2019, España se consolidó como una de las grandes potencias del baloncesto femenino internacional, que cosechó un éxito tras otro y la histórica plata olímpica de Río 2016 como grandes hitos de una generación liderada por referentes como Alba Torrens, Laia Palau, Sancho Lyttle o Marta Xargay. Aquella etapa situó al baloncesto femenino español en la élite mundial, pero también dejó un inevitable vacío cuando las integrantes de La Famila fueron cerrando su etapa deportiva. El nuevo proyecto que ahora lidera Miguel Méndez, que debutará en una cita mundialista, busca precisamente reconstruir esa mentalidad ganadora a partir de una base más joven, manteniendo la identidad de juego que convirtió a España en una de las selecciones más reconocibles del baloncesto mundial.

España en el mapa del baloncesto femenino mundial

El regreso de España al Mundial femenino de baloncesto, una de las cita clave del calendario deportivo de 2026, también permite situar de nuevo a la selección dentro del mapa competitivo internacional, donde Europa ha ganado peso en los últimos años frente al dominio histórico de Estados Unidos. Potencias como Bélgica, Francia o Australia se mantienen entre las principales candidatas en los grandes torneos, mientras que selecciones asiáticas como China o Japón han demostrado en los últimos ciclos que pueden competir al máximo nivel. En este contexto cada vez más equilibrado, España llega al Mundial de Berlín 2026 con el objetivo de consolidar su nueva generación y volver a posicionarse entre las selecciones capaces de disputar las fases decisivas de las grandes competiciones internacionales.

El desafío del Mundial de Berlín 2026

El Mundial femenino de baloncesto que se disputará en Berlín en 2026 será el primer gran examen internacional para esta nueva etapa de la selección española. El torneo reunirá a dieciséis de las mejores selecciones del planeta y servirá para medir el verdadero alcance competitivo de un equipo que todavía está en proceso de consolidación. España llegará con la ambición de volver a competir al máximo nivel y de acercarse a las rondas finales del campeonato, aunque el objetivo principal pasa por seguir construyendo un bloque sólido que permita al baloncesto femenino español mantenerse entre las potencias internacionales en los próximos ciclos.