Alba Torrens, la coleccionista de MVPs

La selección española femenina de baloncesto es una maquinaria bien engrasada que lleva funcionando con precisión más de 15 años con 8 medallas en los últimos 9 europeos, a las que hay que añadir una plata olímpica más un bronce y una plata en mundiales. Esa maquinaria ha alcanzado su perfección en el Eurobasket de Praga de 2017 en el que no solo ha ganado su 3ª Eurobasket, si no que, literalmente, ha arrasado. Solo ha perdido un partido, contra República Checa, que era absolutamente intrascendente. En su camino a la final, ha ganado de 20 en los cuartos a Letonia, de 16 a Bélgica en semifinales y por la misma diferencia a Francia en la final. Un rodillo en toda regla.

Para alcanzar ese nivel de perfección todas las piezas tienen que funcionar como un reloj suizo, y por eso cuesta tanto destacar a una sola jugadora, pero está claro que Alba Torrens es una jugadora única y especial. No hay duda de que el mayor mérito de la selección entrenada por Lucas Mondelo, sin duda también un entrenador especial, es ser un equipo con mayúsculas, pero tampoco la hay de que Torrens y Sancho Lyttle son las estrellas que le dan ese punto más para poder luchar por todo y contra todos.

Su juego

Alba Torrens a punto de sacar una asistencia de la nada (foto:fiba.com)

Y no solo es única y especial por su palmarés, que pasaremos a relatar a continuación, si no por sus condiciones y su juego. En un país en el que no destacamos por la altura de nuestras jugadoras y donde tenemos a una pívot titular que no alcanza el 1.90 como Laura Nicholls (que lo suple con toda la garra e inteligencia del mundo), Torrens es una alero, con capacidad de jugar de escolta y de subir el balón, de 1.91. Era el techo de nuestra selección en este campeonato empatada con Gil y Lyttle, y que ha aportado 6.3 rebotes por partido. Pero es que no solo goza de esa superioridad física en el puesto de alero, si no que es una jugadora imaginativa, creativa y una gran pasadora (3.3 por partido). Tanto en rebotes como en asistencias ha estado en el top15 del campeonato. Y eso sin descuidar su mejor faceta, la anotación, en la que ha sido tercera con 17.8. Pero es que además ha mejorado muchísimo en una faceta en la que ya era buena, hasta convertirse en la mejor: 53.6% en tiros de tres, tirando casi 5 por partido, para liderar esta clasificación.

Alba Torrens es Alba Torrens, y es una jugadora incomparable, y aunque no es adecuado hacer las comparaciones con jugadores masculinos, hay una que sería muy gráfica para los que no siguen el baloncesto femenino: se podría decir que es como una mezcla de Pau y Navarro. Tiene la versatilidad, el talento y la capacidad de pase de un base en una altura de pívot como Gasol, y la inventiva, creatividad, rachas de anotación e incluso cierta anarquía de la Bomba.

Su palmarés

Alba lleva siendo una coleccionista de distinciones individuales desde que su generación, a la que también pertenecen Laura Nicholls y Tamara Abalde, arrasaba en las categorías inferiores. Ganaron dos Europeos sub16 consecutivos y en el primero, 2004, se llevó su primer MVP. También fueron plata en el Europeo sub20 de 2009 y ahí le concedieron el segundo.

En ese mismo año 2009 también se llevó el trofeo a la Mejor Jugadora Joven de Europa, y luego ya comenzó casi inmediatamente a ganar distinciones con las mayores: MVP de la Euroliga en la temporada 2010/11 y Mejor jugadora de Europa año 2011, doblete que repitió en la temporada 2013/14 y año 2014.

Con la selección entró en los quintetos ideales tres años consecutivos: Eurobasket 2013, Mundial 2014 y Eurobasket 2015. Y ahora ha cerrado el ciclo con su MVP y sumando otro quinteto ideal más.

En cuanto a títulos de selección lleva, a sumar a los dos oros y la plata ya mencionados de categorías inferiores, 2 Oros europeos, Plata olímpica y mundial, y tres bronces, repartidos en dos Eurobaskets y un Mundial. Y en cuanto a clubs suma: 3 Euroligas, repartidas entre Perfumerías Avenida 10/11, Galatasaray 13/14 y Ekaterinburg 15/16, con los que en esos mismos años ganó las ligas de cada país, a las que hay que sumar también una SuperCopa en España, una Copa y una SuperCopa turca, y una Cupa rusa.

Y para poner más aún en valor este impresionante palmarés, hay que recordar que Alba Torrens cumple el 30 de agosto de este año solo 28 años. La que por muchos es considerada la edad ideal de las jugadoras y jugadores de baloncesto por la mezcla de madurez y estado físico. Aún le quedan muchos años por delante para aumentar su número de trofeos, y eso que con los que tiene hasta ahora ya la convierten en una jugadora histórica.

De hecho, los debates en su caso deberían centrarse en si es ya la mejor jugadora histórica de baloncesto en España en lucha con las otras estrellas que lideraron a la selección a un Oro europeo: Amaya Valdemoro y Blanca Ares. Lo que no parece generar debate es que, si no lo es ahora, lo será. Con su edad, su estado de forma y los grandes equipos de los que forma parte, entre ellos esta gran selección española, su palmarés no puede hacer otra cosa que no sea aumentar.

La pregunta

¿Quién es para vosotros la mejor jugadora de la historia de España? ¿Alba Torrens, Amaya Valdemoro o Blanca Ares? ¿Otras opciones?