La Liga U22 está dejando grandes momentos hasta ahora, con duelos intensos entre jóvenes canteranos y varios jugadores que empiezan a despuntar como candidatos a una futura llamada a la Liga Endesa. Aunque Unicaja Málaga ocupa la última posición del Grupo A, su equipo filial cuenta con uno de los prospects más prometedores de la competición: un fichaje llegado desde la cantera del Barça Basket, actualmente en el filial ubicado en Alhaurín de la Torre.

Arturas Butajevas: el todoterreno que podría dar el salto al Unicaja de Ibon Navarro

A finales de agosto, Unicaja incorporó a Arturas Butajevas (2007), procedente de la cantera del Barça Basket, donde incluso llegó a debutar en la Liga Endesa bajo la dirección de Joan Peñarroya. Natural de Lituania y formado inicialmente en Klaipeda, se unió a la Masia en 2003, donde empezó a destacar y a dejar muestras de su potencial, posicionándose como uno de los talentos más prometedores del baloncesto europeo.

Ahora, Butajevas lidera junto a Marcus Moeller al Unicaja Alhaurín de la Torre en la Liga U22, destacando con unas estadísticas que lo colocan como uno de los favoritos al MVP de la temporada. En seis partidos, promedia 21,7 de valoración en 31:36 minutos por encuentro y se sitúa como el tercer máximo anotador de la competición con 18 puntos por partido, sumando además 8,8 rebotes y 1,5 asistencias.

Butajevas optó por dejar la cantera del Barça Basket, renunciar momentáneamente a la opción de jugar en la NCAA y convertirse en un jugador diferencial en la nueva competición. Junto a él destacan otros talentos como Dylan Bordón (Fundación CB Canarias), Lucas Langarita (Casademont Zaragoza), Egor Amosov (Real Madrid) y Adrián Torres (Joventut Badalona), todos ellos con un potencial significativo de cara a ganarse un rol interesante con minutos en sus respectivos equipos de la ACB en el futuro.

🥹 Ilustres de Los Guindos

🎖️ Manu Trujillo y Artūras Butajevas ya tienen su nombre en el panel de jugadores que han debutado con el Unicaja



🗞️ NOTICIA | https://t.co/qcebAOHe9X



💚💜 #YoSoyDelUnicaja #ADNGuindos @FundUnicaja @UnicajaBanco @CanteraUnicajaC pic.twitter.com/4AMAww5rm6 — UnicajaCB (@unicajaCB) November 26, 2025

El pasado 29 de octubre sumó 6 puntos y cuatro rebotes ante Filou Ostende, viendo como el 1 de noviembre, Butajevas contó con dos minutos ante Bàsquet Girona en ACB y espera disponer de más oportunidades en las próximas semanas dentro del sistema de Ibon Navarro. En el último encuentro de la Liga U22, el lituano se fue hasta los 12 puntos y seis rebotes, siendo además el jugador con más minutos en pista en la derrota de Unicaja frente a Casademont Zaragoza por 78-91.