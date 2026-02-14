El Real Madrid Baloncesto tendrá un encuentro en Liga Endesa contra Unicaja de Málaga como previa de la Copa ACB. El conjunto de Ibon Navarro ha sabido sacarle las cosquillas al cuadro blanco en los últimos años, incluso en pugna por los títulos. Sin embargo, cajistas y madridistas han cambiado y las cosas no son como eran.

Unicaja de Málaga era sinónimo de peligro para el Real Madrid Baloncesto, ¿sigue siéndolo?

En los últimos encuentros entre Unicaja de Málaga y Real Madrid Baloncesto, 4 se han teñido de blanco y uno de verde. Sin embargo, al margen de los resultados, que un conjunto como el madrileño de Liga Endesa suele obtener incluso contra los más grandes combinados, hay que ver cuánto de incómodo es el equipo dirigido por Ibon Navarro para los intereses del cuadro madridista. Un termómetro justo antes de medirse en Copa ACB.

Ibon's gameplan to beat Real 👇



OFFENSE

1. Uptempo

2. Force their bigs outta paint

3. Screen quality

4. Ready vs drop/red D

5. Bang the glass



DEFENSE

1. Limit open court situations

2. Team D vs Spread PNR

3. Def rebound (game 🗝️)

4. Details (DHO =/ PNR)

5. Smart vs ?

6. CLUTCH pic.twitter.com/E1Naw0Cyjj — Pascal Meurs (@PascalMeurs) November 20, 2023

El proyecto de Ibon Navarro ha venido siendo ganador a más no poder, con una idea de juego rápida y atractiva. Sin embargo, al técnico vasco no le ha temblado el pulso para adaptarse a su plantilla. En aquella temporada 22-23, especialmente exitosa, se filtró el plan ganador contra el Real Madrid Baloncesto. El punto número uno de aquel listado era “uptempo”. Los cajistas llevaron el partido a la locura y sacaron de ritmo a los blancos. A día de hoy, la filosofía de ambos conjuntos ACB ha mutado.

¿Cómo planteará Ibon Navarro a día de hoy el encuentro?

La temporada 25-26 viene dejando el baloncesto a menos posesiones de los últimos años de Ibon Navarro en el Unicaja de Málaga. Además, el propio Real Madrid Baloncesto tiene un ritmo mayor que el de los andaluces. Por ello, parece que aquel plan necesitará actualizaciones. Sin embargo, tiene algunas armas que bien podrían serle incómodas al equipo de Sergio Scariolo de cara al choque de Liga Endesa ACB. Sabiendo además lo que sufre la plantilla del italiano fuera de casa.

El Real Madrid Baloncesto es uno de los equipos que mejor anota al contraataque. El equipo de Scariolo, más allá del número de posesiones, es muy difícil de parar en situaciones a campo abierto. Sin embargo, si por algo destaca Unicaja de Málaga, es por su buen uso de las faltas. Los de Ibon Navarro emplean con maestría esta labor para impedir contraataques del oponente. Además, es un equipo que cuida mucho la pelota. Sus números en pérdidas son bajos, siendo un conjunto que asiste realmente bien. Sin duda, otro escollo para que los blancos anoten a la carrera.