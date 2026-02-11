El desempeño del Real Madrid Baloncesto parecía ir in crescendo, pero la racha de encuentros fuera de casa de los meses de enero y febrero ha vuelto a hacer tambalear los cimientos. El cuadro de Sergio Scariolo no arrancó bien, pero pudieron darle la vuelta únicamente con el cambio de cromos entre Bruno Fernando y Alex Len. La próxima afrenta blanca, demostrar su nivel a domicilio contra todo un Partizan Belgrado.

¡El más difícil todavía! El Real Madrid Baloncesto, a domicilio y contra uno de los equipos de moda

A pesar de que Sergio Scariolo consiguió darle la vuelta a la situación de dudas que vivía el Real Madrid Baloncesto, sigue teniendo asignaturas pendientes. Los madridistas siguen viéndoselas y deseándoselas para ganar lejos del Movistar Arena en Euroliga. El encuentro en París, en el OAKA o el de Dubai son buena prueba de ello. Además, en este caso, Cameron Payne viene carburando en Partizan Belgrado y Bruno Fernando seguro que tiene ganas de demostrar.

Big W for @PartizanBC in front of the home crowd & it's clear how much it means! ⚫⚪



📸 Photo of the Week presented by @PaniniAmerica 🎬



Get your own card every Monday on the Panini America website!#InstantCards | #EuroLeagueBasketball pic.twitter.com/gATtaanYgx — EuroLeague (@EuroLeague) February 9, 2026

La situación vivida en Partizan Belgrado parecía el colapso absoluto del equipo Euroliga. Muchos referentes del panorama, dentro y fuera del club, han opinado del asunto. Sin embargo, lo que por momentos era una debacle sin precedentes, parece que Joan Peñarroya ha convertido en una oportunidad para renacer. El equipo viene de ganar a Hapoel, Bayern y Panathinaikos recientemente. En gran medida gracias a sus dos fichajes, el ex del Real Madrid Baloncesto, Bruno Fernando, y el ex NBA Cameron Payne.

Un partido ‘especial’ para Bruno Fernando en Euroliga

Por el momento, Bruno Fernando no ha hecho declaraciones sobre el choque Euroliga que le mide a su ex equipo. Sin embargo, a buen seguro, querrá demostrar que el Real Madrid Baloncesto se equivocó con su salida. El interior angoleño no arrancó bien, pero viene siendo un referente en los últimos choques de Partizan Belgrado. En los últimos 4 choques en Euroleague ha superado los 20 de valoración en 2 y los 10 versus Panathinaikos. El exmadridista viene siendo de los mejores junto a Cameron Payne.

Cameron Payne ha sido un soplo de aire fresco para el Partizan Belgrado de Joan Peñarroya. El cuadro serbio, que además venía arrastrando polémica con algunos de sus exteriores en plantilla, viene creciendo mucho desde la llegada de esta última incorporación. A pesar de ello, nadie puede negar que el gran nombre del duelo Euroliga es Bruno Fernando. Muchos ojos pendientes de lo que es capaz de hacer contra todo un Tavares y un Alex Len en dinámica ascendente.