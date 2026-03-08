Unicaja ha regresado a la ACB con una victoria trabajada tras el parón, imponiéndose al Bàsquet Girona en Fontajau por 83-90. El conjunto malagueño supo reaccionar después de la eliminación en la Copa del Rey y firmó un triunfo importante para recuperar sensaciones antes de afrontar los próximos compromisos del calendario. El MVP del duelo centra las miradas por un posible fichaje en el mercado en los próximos días.

James Webb se luce con Unicaja en la victoria ante Bàsquet Girona

James Webb tuvo un partido de menos a más en la importante victoria del Unicaja ante el Bàsquet Girona (83-90), que sirvió para resarcirse tras el batacazo en la Copa del Rey. Al inicio estuvo impreciso y perdió varios balones, pero con el paso de los minutos fue creciendo en el juego hasta convertirse en el mejor del equipo, llevándose el premio de MVP del encuentro. Su actuación terminó siendo clave para que los malagueños mantuvieran la ventaja y cerraran el triunfo en una pista complicada.

El ala-pívot firmó 18 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, siendo el máximo anotador del encuentro. Además, en el último cuarto anotó un triple importante que ayudó a mantener la distancia cuando el Bàsquet Girona se acercó en el marcador. Gracias a su rendimiento, el Unicaja suma su victoria número 14 en la ACB.

El plan de Unicaja en el mercado con el juego interior

A pesar de la victoria, la realidad es que el Unicaja afronta este tramo de la temporada con varios problemas en el juego interior debido a las lesiones. El equipo tiene las bajas confirmadas de Tyson Pérez y David Kravish, mientras que Killian Tillie también arrastra problemas físicos. Esta situación reduce mucho la rotación de los malagueños cerca del aro y obliga al equipo a competir con menos jugadores interiores de lo habitual, algo que preocupa a Ibon Navarro, tal y como ha manifestado en rueda de prensa.

Ante este escenario, el club no descarta acudir al mercado para reforzar la plantilla. La dirección deportiva está atenta por si aparece una oportunidad interesante, aunque solo se planteará fichar si encuentran un pívot o ala-pívot que pueda rendir de inmediato y ayudar al equipo desde el primer momento. Aun así, la operación no es sencilla porque hay pocos jugadores disponibles y el partido de James Webb no modifica el plan de la directiva en estos momentos tan importantes del curso.

Números de James Webb con Unicaja en ACB