Las últimas horas en el mercado de fichajes ACB en lo relativo a Unicaja de Málaga han sido realmetne intensas. La necesidad de apuntalar el perímetro entre lesiones y bajas ha llevado al conjunto malagueño a moverse. Durante varios días el nombre encima de la mesa era Lorenzo Brown. La competencia por su traspaso era acuciante. Por ello, el nombre es Justin Cobbs.

Unicaja de Málaga no se demora en el mercado de fichajes antes de la Copa ACB

La lesión de Alberto Díaz no es una cuestión menor para un equipo que lo tenía como pilar fundamental de su proyecto. Unicaja de Málaga ha sondeado el mercado y tras relacionarse a diferentes bases, ha hecho oficial la llegada de Justin Cobbs. Con Lorenzo Brown cerca de incorporarse a Galatasaray, el conjunto de Ibon Navarro no ha tardado.

La oficialidad de un jugador que no es excesivamente mediático ha llevado al aficionado a preguntarse si será un buen sustituto de Alberto Díaz. El base español es un perfil muy concreto. Suplirle no es fácil, sobre todo por ascendencia en el vestuario. Sin embargo, Justin Cobbs tiene atributos muy interesantes que aportar al juego de Unicaja de Málaga.

¿Cómo juega Justin Cobbs?

Justin Cobbs no es Alberto Díaz, pero es que nadie puede llenar el vacío de un líder como el español en el vestuario de Unicaja de Málaga. El especialista defensivo será sustituido por un jugador con algo menos de energía en esas lindes, sin ser un mal defensor, pero con aptitudes que podrían suplir las carencias que viene viviendo en equipo de Ibon Navarro.

Justin Cobbs es un base americano, pero con un tempo de juego anómalo para lo que es habitual. No es el típico ‘pequeño’ con cambio de ritmo, explosividad, agresividad al aro… El nuevo fichaje de Unicaja de Málaga tiene ciertas similitudes con su anterior objetivo, Lorenzo Brown. Este jugador destaca por su lectura del pick and roll, por jugar con pausa y por construirse sus puntos sin exuberancia física. Tiene buena mano de tres puntos y está muy cómodo finalizando en bombas y ‘flotadoras’. Un jugador que aportará otro tempo a la verticalidad de Kendrick Perry.