La gran temporada del Valencia Basket está marcada por el rendimiento sólido de varios de sus líderes, que han sostenido al equipo tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. Entre ellos destaca especialmente Nate Reuvers, que sistenta un registro histórico y que nadie más tiene en la plantilla, confirmando su papel de líder y mereciendo una renovación contractual que ya se ha producido hasta 2028.

Un dato que refleja el papel de Nate Reuvers en el Valencia Basket

Nate Reuvers se ha convertido en una pieza clave del Valencia Basket, firmando una temporada muy regular en la que ha mejorado sus prestaciones hasta completar su mejor curso desde que llegó al conjunto taronja. El pívot ha disputado todos los partidos oficiales del equipo hasta la fecha: 27 en la Liga Endesa, 38 en la Euroliga y 2 en la Copa del Rey.

Además, en una plantilla amplia donde Pedro Martínez debe hacer descartes cada jornada, Reuvers ha sido el único jugador que nunca se ha quedado fuera en ninguna competición. Más allá de su continuidad, sus números respaldan su impacto en la pista: en la Euroliga promedia 10,8 puntos, 3,4 rebotes y 11,4 de valoración, mientras que en la Liga Endesa aporta 9,1 puntos y 3,1 rebotes en unos 16 minutos por partido.

Otro jugador con un registro similar en el Valencia Basket

El único que se acercaba a ese nivel de regularidad era Jaime Pradilla, quien también había tenido una presencia casi total durante la temporada. El interior aragonés disputó prácticamente todos los encuentros tanto en Liga Endesa como en Euroliga, pero una molestia muscular de última hora le obligó a perderse el último partido, rompiendo así su racha.

Además de este rendimiento reflejado en las estadísticas, Nate Reuvers volvió a ser decisivo en la última victoria del Valencia Basket en ACB, anotando el triple definitivo que dio el triunfo al equipo taronja frente a Bàsquet Girona y confirmando su papel como uno de los jugadores más fiables del equipo. Este crecimiento continuo ha llevado al club a renovarlo hasta 2028.

Mejores cinco partidos de Nate Reuvers en la Euroliga