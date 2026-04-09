El pasado mes de noviembre, Xavi Pascual Vives regresó al banquillo del Barça Basket para iniciar su segunda etapa al frente del equipo. Lo hacía asumiendo el reto de reconducir un proyecto en plena deriva y firmando con el club de su vida hasta junio de 2028. Su objetivo era claro: competir desde el primer día y sentar las bases de un proyecto ganador a medio plazo. Sin embargo, la realidad está siendo muy distinta. La transición se está alargando más de lo previsto, marcada por derrotas contundentes y una plaga de lesiones que ha condicionado seriamente sus planes. A todo ello se suman dos promesas incumplidas desde los despachos azulgranas, un factor que empieza a pesar —y mucho— en el futuro del técnico.

Las dos promesas incumplidas por el Barça Basket

“En verano, cuando termine la temporada, será el momento de hablar, de pensar, de analizar, de ver dónde estamos, dónde estaremos y si estaremos”. Con estas palabras, Xavi Pascual dejó en el aire su continuidad, aunque evitó profundizar más: “He dicho exactamente lo que quería decir”. Así se cerró la rueda de prensa posterior a la derrota del Barça Basket ante el Panathinaikos en Euroliga (estaba presente Mario Fernández en la sala), unas declaraciones que han desatado un fuerte revuelo y han alimentado los rumores sobre una posible salida del técnico azulgrana al término de la temporada.

La gran incógnita para los aficionados del Barça Basket es si Xavi Pascual seguirá en el banquillo. Por ahora, la respuesta es que su continuidad no está asegurada más allá del 30 de junio. El técnico catalán firmó una cláusula de salida el pasado verano, con un coste relativamente asequible, y su marcha podría materializarse debido a dos promesas incumplidas durante los primeros meses de esta segunda etapa en el Palau Blaugrana.

Las lesiones han condicionado por completo la actualidad del Barça Basket, y la baja de Tomas Satoransky se suma a la de otros perfiles como Nico Laprovittola o Juan Núñez, dejando a Juani Marcos como único base disponible para el tramo final y decisivo de la temporada. Aquí surge la primera gran promesa incumplida: la opción de reforzar la plantilla ante lesiones graves. Desde los despachos se ha argumentado que no era posible fichar —el Barça Basket es uno de los pocos equipos de la Euroliga que no ha incorporado jugadores durante la temporada— y la paciencia de Xavi Pascual empieza a agotarse.

La segunda gran promesa incumplida era la incorporación de un pívot en enero para complementar a Willy Hernangómezy Youssoupha Fall. Esa opción tampoco se materializó, y la confianza de Xavi Pascual parece resentida, junto a su evidente decepción con figuras clave de los despachos del Barça Basket. El futuro determinará qué sucede con Tomas Satoransky, si el club consigue un refuerzo para los últimos meses de la temporada, cómo se construirá la plantilla para 2026-27 y, sobre todo, si Xavi Pascual sigue como entrenador.