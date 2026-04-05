El duelo entre Casademont Zaragoza y Barça Basket cerrará la jornada 25 de la Liga Endesa con un conjunto azulgrana instalado en la sexta plaza y decidido a seguir escalando en este tramo decisivo del curso. Sin embargo, todas las miradas apuntan a la gran incógnita que rodea a una pieza clave en el esquema de Xavi Pascual, cuya situación añade tensión a un partido sin margen de error.

La duda en clave de presente de Tomas Satoransky ante Zaragoza

A falta de diez jornadas para el final de la fase regular de la Liga Endesa, asegurarse una buena posición de cara a los playoffs se ha convertido en una prioridad absoluta para el equipo de Xavi Pascual. El técnico catalán insiste semana tras semana en que cada partido es una final, tanto en la competición doméstica como en la Euroliga. Enfrente estará un Casademont Zaragoza dirigido por Joan Plaza y liderado por Santi Yusta que llega con urgencias, instalado en la decimoquinta posición con un balance de 7-17 y solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, lo que añade aún más presión a un duelo clave para ambos conjuntos.

La expedición del Barça Basket aterriza en Zaragoza con una preocupación importante: la posible ausencia de Tomas Satoransky. El base checo ya no disputó la segunda mitad frente a Zalgiris Kaunas y todo apunta a que tampoco será de la partida en este compromiso. Las palabras de Xavi Pascual el pasado viernes no invitan al optimismo: “No se ha encontrado bien y no podía continuar. No puedo explicar más. En la primera parte, con Satoransky, el equipo era uno; en la segunda, tras perderlo, fue otro completamente distinto, sin poder mantener el ritmo ni en ataque ni en defensa”.

La más que probable ausencia de Tomas Satoransky obligaría a redistribuir por completo la dirección de juego del Barça Basket. Juani Marcos, único base puro disponible, asumiría un mayor protagonismo, mientras que perfiles como Darío Brizuela o Kevin Punter tendrían que adaptarse puntualmente al puesto de uno. Además, Xavi Pascual sigue sin poder contar con Juan Núñez, aún en la fase final de su recuperación, ni con Nico Laprovittola, baja confirmada hasta final de temporada, lo que complica todavía más la rotación en una posición clave.

¿Qué sucederá con el futuro de Satoransky en el Barça Basket?

En paralelo a la posible ausencia de Tomas Satoransky en Zaragoza, el Barça Basket mantiene abierto el debate sobre su futuro. El base checo es uno de los jugadores que finaliza contrato el próximo 30 de junio y su profundo conocimiento del sistema de Xavi Pascual juega a su favor de cara a una posible renovación.

Sin embargo, en las oficinas azulgranas contemplan una oferta de renovación a la baja, lo que obligaría a Satoransky —uno de los salarios más altos de la plantilla— a aceptar una reducción significativa si quiere continuar. El jugador de Praga regresó al Barça el 26 de junio de 2022 tras su etapa en la NBA y fue una pieza clave en la conquista de la Liga Endesa 2023, el último título oficial logrado por la sección.