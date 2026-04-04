El Barça Basket parecía haber disipado las dudas con victorias importantes, pero el encuentro frente a Zalgiris Kaunas volvió a situar el foco en el juego culé. Los azulgranas tendrán que batirse en Liga Endesa ACB contra Casademont Zaragoza tras la exigente jornada Euroliga. La irregularidad del equipo pesa a una afición que no sabe a qué atenerse.

¿Cuáles son los problemas en el juego del Barça Basket?

Hay varias cuestiones que preocupan a la afición del Barça Basket. Al margen de los partidos que el equipo de Xavi Pascual se ha dejado en competición europea, son varios los rivales de entidad en Liga Endesa ACB que han sabido sacarles las costuras: Joventut, Tenerife, UCAM, Real Madrid… La irregularidad es una tónica y no es de extrañar dado el tipo de juego de los azulgranas.

El Barça Basket tiene en Kevin Punter su gran fuente de puntos. El americano es un absoluto killer, pero su tendencia al tiro sobre bote y a monopolizar jugadas para crearse sus tiros deja algunos contras. El juego es menos fluido, son acciones complejas de ejecutar en momentos de tensión y cuesta rebotear ofensivo porque son tiros contra su marca y no genera rotaciones defensivas. Xavi Pascual no ha obviado esta circunstancia y ha tratado de poner soluciones.

Las soluciones no acaban de funcionar y la Liga Endesa ACB no espera por nadie

Una de las grandes bazas a través de las cuales ha tratado de hacer carburar al equipo Xavi Pascual ha sido jugar al poste bajo con Shengelia. El técnico del Barça Basket ha tratado de encontrar una fuente estable, fiable y sencilla para generar. No han sido pocas las muestras de fé en el georgiano. A pesar de que da cierto rédito, por momentos, resulta excesivamente repetitiva.

Otra pizarra habitual del Barça Basket es el short roll de Vesely. Ahí, Kevin Punter y Will Clyburn podrían encontrar sus puntos sin tener que abusar del bote. Sin embargo, el checo ha bajado algo el porcentaje de tiro y los equipos comienzan a regalarle más finalizaciones en pro de que no encuentre el lado débil. Xavi Pascual se medirá en Liga Endesa ACB a Cadademont Zaragoza. Un equipo con el que comparte algunas características, un cuadro que anota en exceso sobre bote y cuya rotación interior ha sido todo un dolor de cabeza.