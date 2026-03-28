El Barça Basket venció en un partido clave para sus aspiraciones Euroliga. Los culés se medían a un Estrella Roja empatado a puntos con ellos en la clasificación. La jornada doble de la competición del viejo continente ha sido un soplo de aire, pero también ha traido una gran carga de minutos para sus piezas. La vuelta a competición nacional les enfrenta a un Unicaja de Málaga que no vive su mejor momento en Liga Endesa ACB, pero Ibon Navarro siempre tiene un plan.

El castigo del Barça Basket en Liga Endesa ACB tiene nombres y apellidos

Si hay un debe del equipo de Xavi Pascual en defensa son las situaciones de pick and roll. La mala dinámica ha vuelto a ponerlos de manifiesto. El Barça Basket viene recuperando la mejor versión de Jan Vesely. Sin embargo, ni el checo es lo que era, ni su rotación ofrece mucha seguridad. En la disciplina de Unicaja de Málaga hay un jugador que no deja de crecer en este tipo de patrones ofensivos, Olek Balcerowski.

Olek Balcerowski necesitó su tiempo para adaptarse al entramado de Unicaja de Málaga. El jugador que deslumbró con Gran Canaria naufragó en tierras griegas y ha tenido que sobreponerse a su mala dinámica. En la actualidad es una de las piezas más importantes para Ibon Navarro. En su último encuentro frente a La Laguna Tenerife firmó 17 puntos y 3 rebotes. Un Barça Basket al que le cuesta sostener las continuaciones podría sucumbir contra él en Liga Endesa ACB.

Olek Balcerowski tiene todo para hacer sufrir a Xavi Pascual

El pívot de Unicaja de Málaga ha demostrado su nivel contra grandes equipos, un buen ejemplo fue su choque frente al Real Madrid de Edy Tavares. Hay varios motivos por los cuales el Barça Basket. El primero, que tras una acuciante jornada doble de Euroliga, un lastrado físicamente Jan Vesely puede necesitar descanso en Liga Endesa ACB. Willy y Fall pueden verse en apuros para sostenerle. Al margen de las circunstancias ajenas, el polaco tiene argumentos propios para ser un dolor de cabeza.

😳 No sé si en esta de OLEK BALCEROWSKI es mejor el movimiento… o la facilidad con la que la hunde a una mano delante de Gio.



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Olek Balcerowki es la combinación de un interior de un tamaño y envergadura enorme, unos pies ágiles para castigar jugando interior y un atletismo hecho para continuar y jugar por encima del aro. Si bien frente a Willy y Fall puede caer rápido para martillear el aro en pick and roll, los habituales cambios defensivos con Vesely dejarán situaciones de poste bajo contra los exteriores del Barça Basket. Además, tiene cuerpo para medirse al francés, movilidad para puntear al checo y presencia y pies para contener el juego al poste bajo de Hernangómez. Buena parte de las opciones de Unicaja de Málaga pasarán por él.