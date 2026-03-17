Tras la Copa del Rey en Valencia, el Barça Basket vive un tramo irregular con un balance de una victoria y cuatro derrotas entre Liga Endesa y Euroliga. A la espera de lo que queda de temporada sin Nico Laprovittola por lesión, Xavi Pascual podría recibir una buena noticia: el posible regreso de un jugador que aún no ha debutado esta campaña.

Juan Núñez cerca del regreso

El 7 de febrero de 2025 fue la última vez que Juan Núñez disputó un partido oficial con el Barça Basket. Más de un año después, y tras participar solo en la pretemporada, sigue alejado de las pistas tras someterse en octubre a una artroscopia en la rodilla derecha para extraer un quiste meniscal, que lo mantiene fuera de acción después de seis meses.

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Juan Núñez presenta, després del seu retorn a la dinàmica de l’equip, una reacció inflamatòria al genoll dret, intervingut fa sis mesos.



Per aquest motiu, s'ha decidit donar-li descans en el partit amistós d'aquest divendres contra el Bàsquet… pic.twitter.com/JkSShmxRYR — Barça Basket (@FCBbasket) September 12, 2025

A sus 21 años, Juan Núñez ha tenido una etapa irregular como azulgrana desde su llegada en verano de 2024 procedente de Ratiopharm Ulm. Ahora, podría regresar a las pistas en abril, coincidiendo con los partidos del Barça Basket ante Zalgiris, Casademont Zaragoza, Panathinaikos, AS Mónaco y Surne Bilbao durante los primeros doce días del mes.

El internacional español promedió 5 puntos, 2,5 rebotes y 3,4 asistencias en 25 partidos de Euroliga la pasada temporada, mejorando ligeramente sus números en la Liga Endesa con 5,1 puntos, 3,1 rebotes y 3,4 asistencias en veinte encuentros. Con su regreso cada vez más cercano, Núñez tendrá que recuperar ritmo justo en un tramo decisivo, en el que el Barça Basket de Xavi Pascual busca asegurar su pase a los Playoffs de Euroliga y la mejor posición posible de cara a la postemporada de la Liga Endesa.

2+1 de Núñez! 9 punts ja per al jove base (68-60) pic.twitter.com/TvYp8ih7mw — Barça Basket (@FCBbasket) January 17, 2025

Contrato de tres temporadas

Cuando llegó al Barça Basket tras su exitoso paso por Alemania —optando por la Bundesliga en lugar de la NCAA desde el Real Madrid—, Núñez aspiraba a convertirse en el base del futuro del club catalán. Sin embargo, las lesiones han condicionado su etapa en el Palau. Ahora, su objetivo es regresar a las pistas y ganarse un lugar en la rotación de Xavi Pascual. El siguiente reto será recuperar su mejor versión y consolidarse como uno de los bases del Barça Basket en la temporada 2026-27, última de su contrato firmado en 2024, en un contexto todavía incierto sobre quiénes serán sus compañeros, con interés en Sylvain Francisco y dudas sobre Satoransky y Juani Marcos.

Calendario Barça Basket mes de abril