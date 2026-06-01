El pasado 24 de mayo, el Barça Basket júnior se proclamó campeón de la Euroliga tras imponerse al Real Madrid por 77-85 en la gran final. Sin embargo, tanto el conjunto azulgrana como el madridista afrontarán importantes cambios de cara a la próxima temporada en sus respectivas canteras, ya que varias de sus jóvenes promesas pondrán rumbo a la NCAA, atraídos por el concepto NIL y la opción de crear una interesante temporada y poder posicionarse de cara a futuros Draft de la NBA.

Joaquim Boumtje-Boumtje y Sayon Keita rumbo a NCAA

En el caso del Barça, seguirán el camino que ya emprendieron en los últimos años jugadores como Kasparas Jakucionis, Raül Villar, Dame Sarr o Mathieu Grujicic. Por ahora, el club tiene confirmadas las salidas de dos piezas fundamentales en el reciente éxito europeo, aunque no se descarta que la lista de bajas aumente en los próximos días.

Sayon Keita fue el primero en dar el salto, una decisión que llevaba tiempo gestándose y que era un secreto a voces. El pívot azulgrana continuará su carrera en la prestigiosa Universidad de North Carolina, una institución histórica por la que pasó en su día Michael Jordan. En su nueva etapa en la NCAA, Keita estará a las órdenes de Michael Malone, recientemente incorporado al banquillo de los Tar Heels y campeón de la NBA con los Denver Nuggets hace apenas unas temporadas.

Pocos días después, fue Joaquim Boumtje-Boumtje quien confirmó que también emprenderá la aventura estadounidense y competirá en la NCAA. Su caso presenta una particularidad: debido a su edad, deberá permanecer al menos dos temporadas en el baloncesto universitario antes de poder optar a presentarse al Draft de la NBA.

El internacional estadounidense se ha comprometido con Duke que dirige Jon Scheyer, una de las universidades más prestigiosas del país, donde a partir del curso 2026-27 compartirá vestuario con otro exjugador del Barça Basket, Dame Sarr.

¿Qué sucederá con Nikola Kusturica?

El canterano del Barça Basket, Boumtje-Boumtje, hizo oficial su compromiso con Duke a través de las redes sociales. “Me siento bendecido y emocionado de anunciar mi compromiso con los Duke Blue Devils para la próxima temporada. Gracias a mi familia, mis entrenadores y mis compañeros que me han ayudado a lo largo de este viaje”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tras confirmarse las marchas de Sayon Keita y Joaquim Boumtje-Boumtje, la gran incógnita en el Barça Basket pasa ahora por saber si habrá más salidas con destino a la NCAA. Todas las miradas apuntan especialmente a Nikola Kusturica, considerado otro de los grandes talentos de la cantera azulgrana y cuyo futuro sigue sin estar definido.

Por su parte, el caso de Mohamed Dabone parece diferente, a la espera de un posible debut en un futuro con el primer equipo. El joven interior aún se encuentra en edad cadete, por lo que una posible aventura en el baloncesto universitario estadounidense no se contempla a corto plazo y, en principio, quedaría aplazada para dentro de unos años.