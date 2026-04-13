El 13 de julio de 2023, Willy Hernangómez puso fin a su etapa en la NBA tras disputar 345 partidos entre New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans, y regresó a España para firmar por el Barça Basket, donde asumió el rol de gran referencia del proyecto tras la exitosa era de Jasikevicius y Nikola Mirotic. Tres años después, el pívot español llega al final de su contrato como azulgrana y se enfrenta a una decisión clave sobre su futuro profesional, justo antes de cumplir 32 años el próximo 27 de mayo.

Los interrogantes del futuro de Willy Hernangómez

Lo único que parece claro sobre el futuro de Willy Hernangómez es que no seguirá en el Barça Basket la próxima temporada 2026-27. Su etapa de tres años en el club, con Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual en el banquillo, ha sido irregular. Esta campaña ha registrado promedios de 5,6 puntos y 3,8 rebotes en 37 partidos de Euroliga. La finalización de su contrato supondrá además un alivio económico para la sección de baloncesto del FC Barcelona, que ganará margen de maniobra para reorganizar y reforzar su juego interior de cara a la reconstrucción de la plantilla.

Tras la victoria del Barça Basket por 90-61 ante el Surne Bilbao Basket, el periodista de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, preguntó a Willy Hernangómez por su futuro, y el pívot español reconoció que aún no tiene definido su próximo destino.

El internacional explicó que en este momento no dispone de ofertas concretas y que su foco está puesto en terminar la temporada de la mejor forma posible, aprovechando cada oportunidad sobre la pista. Añadió que, una vez concluya el curso, escuchará todas las opciones que se le presenten antes de tomar una decisión sobre su siguiente paso profesional en el Barça Basket.

Willy Hernangómez fue elegido en el puesto 35 del Draft de la NBA de 2015 y acumuló unos ingresos totales de aproximadamente 12,4 millones de dólares durante su etapa en la liga estadounidense. Representado por Guillermo Bermejo, de YouFirst Sports, el jugador afronta ahora la búsqueda de un nuevo contrato tras haber sido uno de los efectivos mejor remunerados del Barça Basket en los últimos años. Su rendimiento irregular y su condición de jugador con mayor salario dentro de la plantilla han marcado su paso por el Palau Blaugrana, condicionando en parte la percepción de su etapa en el club.

Opciones de futuro: ¿Liga Endesa o Euroliga?

El rendimiento de Willy Hernangómez en el Barça Basket ha estado frecuentemente bajo análisis, con distintos entrenadores probando variantes tácticas y diferentes planes de juego para adaptarse a su rol en el equipo. Sus minutos en pista no han sido especialmente destacados y sus actuaciones de alto nivel han sido más puntuales que constantes.

De cara al futuro, el pívot deberá valorar si continúa en la Liga Endesa o si opta por incorporarse a un nuevo proyecto en la Euroliga. Todo ello mientras sopesa también su adaptación personal, ya consolidada a la vida en Barcelona y su entorno.