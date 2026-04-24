El Barça Basket logró imponerse con cierta solvencia a Estrella Roja en el play-in Euroliga. Por otro lado, Panathinaikos y AS Mónaco se batían el cobre, pero en su caso, sabiendo que la victoria les ahorraba el siguiente partido. La cuestión no es menor. Los del principado arriesgaron y la moneda podría acabar saliéndoles cruz.

El Barça Basket se mide en el play-in Euroliga a un rival que se lo jugó todo a un cara o cruz

La previa del play-in de Euroliga ya estuvo marcada por la queja de Xavi Pascual por el no aplazamiento por parte de la ACB del partido en Lleida. Sin embargo, la liga francesa tampoco dio tregua a AS Mónaco, que también tuvo que disputar competición nacional. Las circunstancias en el plano físico parecen similares, pero con el agravante de la gestión de Manuchar Maskoishvili.

El técnico de AS Mónaco hizo una apuesta arriesgada en el primer partido del play-in Euroliga. Los monegascos rotaron únicamente con 8 jugadores. La victoria les eximía de jugar más partidos, pero finalmente lo que llegó fue una derrota. El Barça Basket se encontrará con un rival que más que probablemente tenga más cargadas las piernas que ellos mismos.

La gestión de partido de Xavi Pascual frente a AS Mónaco

La rotación del Barça Basket en términos generales no es precisamente extensa. Por ello, encontrarse a un equipo con una participación de menos integrantes es ciertamente anómalo. Xavi Pascual en su play-in de la Euroliga utilizó 11 jugadores. Eso sí, uno fue Juani Marcos con 6 minutos y otro Fall con 4, en la praxis, entre ambos hicieron la rotación de uno solo jugador. Por ello, muchos se preguntan como plantearán el partido frente a AS Mónaco.

Again. 𝐖𝐢𝐧 or go home. pic.twitter.com/9KcPSn1rvm — Barça Basket (@FCBbasket) April 23, 2026

El éxito de AS Mónaco en Euroliga las últimas temporadas se ha sustentado mucho en un elevado nivel físico. Por ello, el desgaste en sus piernas no es un factor baladí de cara a una jornada doble, además de play-in, cuyo factor a vida o muerte eleva el desgaste. El Barça Basket no es un equipo que esté cómodo en partidos de contacto, ni tampoco de ritmo elevado. Por ello, muchas son las dudas de cómo puede explotar Xavi Pascual esa pequeña ventaja física que el contexto le ha brindado.