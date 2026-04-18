El Barça Basket viene de imponerse a Bayern Múnich en un encuentro que solo tuvo un color. El homenaje a Svetislav Pesic y la clasificación al play-in marcaron la tónica de la previa y el post. Una vez pasado el ‘día D’, llega la Liga Endesa ACB. Hiopos Lleida ya está preparado para medirse a los chicos de Xavi Pascual en un encuentro que tiene disconforme al técnico.

El agravio comparativo del Barça Basket y la Liga Endesa ACB respecto a otros equipos

No hay tregua para el Barça Basket y tras una intensa jornada Euroliga el viernes, tendrán que seguir conectados el domingo. La plantilla habrá bajado revoluciones tras afrontar un partido crucial para las aspiraciones europeas, pero Hiopos Lleida no tendrá contemplaciones por ello y menos jugándose el descenso de Liga Endesa ACB. El encuentro agendado con menos de 48h de descanso parece generar disconformidad en Xavi Pascual.

La rueda de prensa tras el encuentro Euroliga estuvo marcada por el encuentro de Liga Endesa ACB. En este sentido, el entrenador del Barça Basket no se mordió la lengua: “El Hapoel cancela su partido para preparar el playoff y nosotros jugamos el domingo (…) No serán los únicos en no jugar”. El comentario pone en la diana a la competición nacional, pero no fue la única frase que puso en el ojo del huracán a alguien: “Por esto necesitas plantilla larga para poder aguantar las dos competiciones”.

Rotaciones y un rival incómodo para Xavi Pascual

Xavi Pascual tendrá entre ceja y ceja el play-in que se juega entre semana. Sin embargo, eso no servirá para que Hiopos Lleida, que se juega mucho, levante el pie del acelerador. El Barça Basket está obligado a rotar y Gerard Encuentra querrá aprovechar esta circunstancia para sumar una victoria en el casillero. El escenario que se encontrará el cuadro culé en Liga Endesa ACB es de esos verdaderamente incómodos.

Si por algo se caracteriza el rival del Barça Basket en Liga Endesa ACB es por ser un equipo que no le pone las cosas fáciles a sus rivales. Menos lo hace si cabe en su campo, una de las calderas más calientes de la competición. Una de las grandes cualidades del Hiopos Lleida de Gerard Encuentra es la capacidad para proteger su rebote y bajar los porcentajes rivales. Pese a no estar clasificados en la zona alta, el acierto rival tanto de dos como de tres es de equipos de otra zona clasificatoria. Sin duda, un choque incómodo para jugadores menos habituales.