La situación para el Barça Basket en Euroliga es realmente complicada. La última jornada deja un todo o nada en el que pueden incluso caer eliminados. La reciente dinámica y ausencias como la de Tomas Satoransky no invitaban al optimismo. Sin embargo, hay buenas nuevas y la afición mira el encuentro en el Palau con otra cara.

Vuelve la mano derecha de Xavi Pascual en el Barça Basket

Los aficionados llevan tiempo haciendo los cálculos Euroliga. Sin embargo, al final todo depende de lo que sucede en la pista. Por mucho que dependieran de sí mismos, la realidad es que la actual dinámica del Barça Basket hacía que el optimismo brillara por su ausencia. Una de las circunstancias que más impulsaba el pesimismo era la baja de Tomas Satoransky. El FC Barcelona se la jugaba sin su único base de garantías.

El Barça Basket recibía a un Bayern Munich en Euroliga con un Juan Núñez recién salido de una gravísima lesión y un Juani Marcos sin excesivo protagonismo en Europa como dupla de bases. Por ello, la recuperación en las últimas horas de Tomas Satoransky es mucho más que sumar un jugador a la dinámica. Los culés recuperan a su playmaker top, a un líder en pista y a uno de los jugadores de más confianza del entrenador. Todo apunta a que podrá jugar el encuentro decisivo.

Con Tomas Satoransky las cuentas Euroliga se ven diferente

El optimismo crece en el entorno del Barça Basket y los primeros resultados de esta jornada final de la Euroliga perfilan aún más las posibilidades. La derrota de Estrella Roja deja cosas en claro. El cuadro azulgrana será octavo si gana, AS Mónaco se lleva el triunfo con Hapoel y Panathinaikos cae con Efes. Si se da esta casuística, se cruzarían con los monegascos, todo ello en un mar de rumores con Mike James. En caso de vencer y que los otros dos rivales ganen, serían novenos. El oponente del play-in en este caso sería Estrella Roja.

🏀🔵🔴BONES NOTÍCIES: Satoransky s'ha incorporat progressivament als entrenaments i avui es provarà per veure si pot jugar aquests propers partits. No està descartat per demà.



Les proves mèdiques han estat satisfactòries pic.twitter.com/Zvo2EufkXI — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) April 16, 2026

A pesar de que el futuro se mire con otra cara, las dificultades no dejan de estar ahí. En caso de que esos resultados no se produzcan, el Barça Basket podría caer a la décima posición y cruzarse en el play-in con un Panathinaikos nada recomendable. Además, por supuesto, que pueden caer eliminados en caso de perder con el Bayern y que Dubai gane en su campo a Valencia Basket. Los culés tendrán que poner todo su foco en el encuentro y olvidarse del ruido que genera el mercado de fichajes de verano.