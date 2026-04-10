El momento deportivo que vive el Barça Basket no es para nada sencillo. Las derrotas se acumulan en las últimas semanas en Euroliga y las sensaciones no son buenas. Una plaga de lesiones asola la plantilla y dificulta aún más la labor al plantel azulgrana. Una de las posiciones más complejas de gestionar para Xavi Pascual los últimos días ha sido la de base.

El sustituto de Tomas Satoransky en el Barça Basket

La situación de Tomas Satoransky viene plagada de incertidumbre. Unos problemas físicos le alejan de la pista y el secretismo con sus dolencias es la tónica. Con ello, junto a las ya conocidas lesiones de Laprovittola y Juan Núñez, Juani Marcos venía siendo el único base operativo en el Barça Basket. En los últimos encuentros Euroliga se ha visto a Darío Brizuela y Kevin Punter tener que hacer las veces de playmaker. Sin embargo, ya hay solución.

✅Torna Juan Núñez després de lesionar-se a la pretemporada i d’una temporada en blanc. Debutarà demà a Mónaco, si tot va bé



✅Brizuela no té lesió i jugarà pic.twitter.com/LYKIGzHtMb — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) April 9, 2026

Muchos ya se habrían olvidado de él por la interminable lesión que vivía. Sin embargo, el regreso de Juan Núñez está a la vuelta de la esquina. Justo cuando el equipo tiene un agujero importante en la posición de base se produce el regreso del talento del Barça Basket. Según ha informado el periodista Ernest Macià, si todo va bien tendrá minutos en Euroliga frente a AS Mónaco.

Las dificultades que entraña una recuperación a marchas forzadas en Euroliga

El regreso a las pistas después de una lesión de gravedad nunca es sencillo. Los problemas derivados de la propia dolencia y molestias en otras zonas derivado de compensaciones suelen irrumpir. Lo idóneo para un regreso es poder hacerlo sin prisa y paulatinamente. El propio Nico Laprovittola es un ejemplo de la dificultad que entraña una recuperación en un contexto competitivo como este. Habrá que ver cómo plantea el Barça Basket la vuelta de Juan Núñez.

La necesidad competitiva del Barça Basket con Laprovittola y con Juan Núñez no es la misma, ni tampoco lo es la edad de ambos. Sin embargo, la ausencia de bases en el roster del Barça Basket si que puede empujar a Juan Núñez a participar algo más de lo esperado. La versión vista del joven en Euroliga antes de su lesión no era la de un jugador de gran impacto. Menos lo será actualmente, sin ritmo de competición. No obstante, habrá que ver que cara puede mostrar ante uno de los equipos más físicos de la competición como es AS Mónaco.