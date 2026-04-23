Cuenta atrás para el duelo decisivo entre AS Mónaco y Barça Basket, en el que el vencedor avanzará a los Playoffs de la Euroliga. Será la primera vez que el conjunto azulgrana dispute la ronda de Play-In, introducida hace dos temporadas, aunque las estadísticas no juegan a su favor: ningún equipo que ha entrado como noveno o décimo ha logrado alcanzar los Playoffs. Aun así, el contexto de incertidumbre que rodea al Mónaco, condicionado por problemas de lesiones y factores extradeportivos, podría abrir una oportunidad para el conjunto catalán.

Los jugadores disponibles de AS Mónaco

El conjunto del Principado cayó el pasado martes ante el Panathinaikos (87-79) a domicilio y ahora buscará asegurarse la octava plaza de la postemporada en la Euroliga superando al Barça Basket. Un encuentro que volvió a evidenciar la escasa rotación del equipo dirigido por Manuchar Markoishvili —sustituto de Spanoulis—, fruto de las salidas de jugadores en el pasado reciente y de las numerosas lesiones que han afectado a la plantilla.

Mónaco afrontó el encuentro en Atenas con apenas ocho jugadores disponibles, lo que obligó a una rotación muy reducida. Dos de ellos superaron la barrera de los 30 minutos en pista —Blossomgame y Mike James—, con especial protagonismo para el máximo anotador histórico de la Euroliga, que llegó hasta los 38 minutos de juego. En ese tiempo firmó 25 puntos, con un excelente rendimiento ofensivo: 5/5 en tiros de dos y 4/7 desde el triple.

Por tanto, de cara al duelo ante el Barça Basket, se espera que el Mónaco vuelva a contar con solo ocho jugadores disponibles, que serán los encargados de pelear por el ansiado billete a los cuartos de final y medirse a Olympiacos en el cruce entre el seed 1 y el seed 8 de la Euroliga. Estos serán los jugadores a disposición de Markoishvili:

Mike James

Matthew Strazel

Élie Okobo

Jaron Blossomgame

Alpha Diallo

Johann Begarin

Daniel Theis

Kevarrius Hayes

Nikola Mirotic: la gran ausencia del duelo ante Barça Basket

AS Mónaco afronta el duelo ante el Barça Basket con tres bajas por lesión. No estarán Nemanja Nedovic, ausente desde el partido frente a Dubai, ni Terry Tarpey. La ausencia más destacada será la de Nikola Mirotic, que sufre problemas musculares y se perderá el encuentro ante su exequipo. El hispano-montenegrino estaba firmando esta temporada en Euroliga unos promedios de 11,3 puntos, 3,7 rebotes y 1,3 asistencias en 16 minutos por partido.