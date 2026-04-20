El Barça Basket tendrá que pelear por su billete a los playoffs de la Euroliga a través del Play-In, un camino exigente si quiere alcanzar la octava posición y medirse en cuartos de final con Olympiacos. Antes de eso, el conjunto dirigido por Xavi Pascual afronta una primera gran prueba en el Palau Blaugrana ante Estrella Roja de Sasa Obradovic. Un duelo clave en el que la victoria se convierte en obligatoria si quieren dar un paso firme hacia su objetivo de estar entre los ocho mejores equipos de Europa.

Los grandes peligros de Estrella Roja

Tanto el Barça Basket como el Estrella Roja cerraron la fase regular de la Euroliga con un balance idéntico de 21-17. Los azulgranas se hicieron fuertes en el Palau Blaugrana con un 12-7, mientras que el conjunto de Belgrado firmó un 8-11 a domicilio.

A estos datos se suma el claro dominio histórico del Barça Basket en los enfrentamientos directos en Euroliga desde el año 2000, con un balance de 17-3, incluyendo un 2-0 esta temporada tras las victorias del 5 de diciembre y el 27 de marzo. Sin embargo, en un duelo a todo o nada, donde el perdedor quedará eliminado de la competición, el Estrella Roja llega con armas suficientes como para ser un rival especialmente peligroso.

Chima Moneke: el peligro interior

Capaz de lo mejor y de lo peor según el día, el ala-pívot nigeriano es una de las piezas clave del sistema de Estrella Roja. Sus promedios de 14 puntos y 6,5 rebotes explican su impacto, pero su importancia va más allá de las estadísticas: con el paso de los meses se ha consolidado como un elemento fundamental dentro del engranaje del conjunto balcánico.

Antiguo objetivo del Barça Basket, Chima Moneke aterriza en el partido tras firmar 19 puntos en el último duelo de liga ante el Partizan. El ala-pívot encadena además una serie de actuaciones destacadas en Euroliga, con dobles dígitos en anotación en sus tres encuentros más recientes: 21 puntos y nueve rebotes frente al París, además de sólidas aportaciones ante ASVEL y Real Madrid. Frenar su producción ofensiva será una de las grandes prioridades de Xavi Pascual en un decisivo encuentro de Play-In.

Jordan Nwora: Uno de los MVP de la temporada

Estrella Roja aterriza en el Palau Blaugrana con la plantilla al completo y sus principales referencias en un excelente momento de forma. Entre ellas destaca Jordan Nwora, uno de los grandes focos ofensivos del conjunto de Belgrado, con medias de 17 puntos y 4,5 rebotes por partido.

A estos registros se suman actuaciones recientes de gran impacto, como los 24 puntos firmados ante ASVEL en el penúltimo choque de la fase regular, o los 15 puntos anotados frente al Real Madrid en la derrota del pasado 16 de abril.

Campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks, Jordan Nwora llega como uno de los grandes nombres propios del duelo entre el Barça Basket y el Estrella Roja. Su capacidad para marcar diferencias obliga a poner el foco en su producción ofensiva, un factor clave para las opciones del conjunto español.

Ya sabe lo que es castigar al Barça Basket: el pasado 27 de marzo firmó una actuación estelar con 26 puntos y 9 rebotes ante los azulgranas, en un partido que, aun así, terminó con victoria para el equipo catalán. Su amenaza vuelve a ser evidente en un choque de máxima exigencia.

La lucha del rebote

Ganar la batalla por el rebote será una de las claves del encuentro, especialmente teniendo en cuenta que ambos equipos han mostrado gran igualdad en este apartado durante la fase regular de la Euroliga.

Otro factor determinante estará en la capacidad de limitar el anotación rival. El Barça Basket ha encajado una media de 83,9 puntos por partido, mientras que el Estrella Roja de Obradovic eleva ligeramente esa cifra hasta los 86, lo que añade un matiz extra de equilibrio al duelo.