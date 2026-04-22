El Barça Basket firmó su versión más sólida en el momento más decisivo de la temporada en Euroliga. Victoria por 80-72 ante Estrella Roja en un partido controlado desde los primeros compases, marcado por el ritmo de Will Clyburn (se fue hasta los seis triples en el primer cuarto) y Kevin Punter. Sin embargo, el camino está claro: los azulgranas deberán imponerse al AS Monaco a domicilio si quieren asegurar su billete a los Playoffs, donde ya les espera el Olympiacos en unos exigentes cuartos de final.

Todo o nada para Mónaco y Barça Basket

El Play-in de la Euroliga reparte los dos últimos billetes para los cuartos de final. El Panathinaikos ya ha asegurado la séptima plaza tras imponerse por 87-79 al AS Monaco Basket. Ahora, todas las miradas se centran en el duelo decisivo entre el AS Monaco Basket y el Barça Basket: el ganador sellará su pase a cuartos de final. El choque se disputará el viernes 24 de abril a las 19:30 horas.

El AS Monaco Basket afronta este partido clave con una rotación muy corta, apenas ocho jugadores disponibles. Manuchar Markoishvili, relevo en el banquillo de Vassilis Spanoulis, tendrá que exprimir al máximo sus recursos para frenar el potencial del Barça Basket. Pese a ello, Xavi Pascual advirtió tras el triunfo ante Estrella Roja que el conjunto del Principado es “tremendamente físico”, con jugadores capaces de asumir muchos minutos como Mike James, Alpha Diallo o Jaron Blossomgame. El mensaje es claro: el Barça necesitará su mejor versión para lograr el ansiado billete a cuartos.

El partido también pondrá el foco en un duelo directo entre dos nombres propios de la Euroliga, dos jugadores de primer nivel que incluso podrían coincidir en el mismo vestuario en el futuro. En la Salle Gaston Médecin, el cara a cara entre Mike James y Tomas Satoransky promete máxima intensidad, con su rendimiento como posible factor decisivo en el resultado. El base estadounidense firmó 25 puntos, mientras que el checo del Barça Basket respondió con una actuación muy completa: 33 minutos en pista, 11 puntos y siete asistencias.

Eliminatoria igualada entre AS Mónaco y Barça Basket

El equilibrio histórico entre ambos conjuntos está a punto de romperse: AS Monaco Basket y el Barça Basket llegan con un empate total de 8-8 en sus enfrentamientos desde el año 2000 en Euroliga. Sin embargo, en la fase regular de la temporada 2025-26 el dominio ha sido claramente monegasco, con triunfos por 74-90 el 30 de diciembre y 93-86 el pasado 10 de abril. En este último choque, el equipo del Principado mostró su poderío ofensivo con seis jugadores en dobles dígitos, liderados por los 16 puntos de Mike James y Elie Okobo.