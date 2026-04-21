El partido se presenta bajo el lema ‘win or go home’ en una ronda de Play-in introducida en la Euroliga en el curso 2023-24, siguiendo el modelo de la NBA. El Barça Basket afronta esta oportunidad como un comodín para meterse entre los ocho mejores de Europa, pero antes deberá superar una primera batalla: Estrella Roja en el Palau.

Estrella Roja aterriza con doble derrota previa

El ganador del Play-in entre el Barça Basket y Estrella Roja luchará por el octavo puesto de los playoffs de la Euroliga frente al perdedor del duelo entre Panathinaikos y AS Mónaco. El cruce enfrenta a catalanes y balcánicos con un claro dominio azulgrana en la historia de la competición desde el año 2000, una superioridad que el equipo de Xavi Pascual ha vuelto a confirmar esta temporada con un pleno de victorias en la fase regular.

Sin embargo, en un partido así todo puede pasar y, como advirtió Xavi Pascual en la previa, se trata de una auténtica final que debe prepararse como tal. Ambos equipos aspiran a estar entre los mejores del curso y afrontarán el duelo con todo su arsenal disponible para encarar el gran partido de la temporada.

Estrella Roja aterriza en Barcelona con la firme intención de asaltar el Palau Blaugrana, aunque lo hace con cierto sabor amargo tras la dura derrota del pasado 16 de abril en Euroliga ante el Real Madrid Baloncesto (103-82), que rompió la buena dinámica construida con sus victorias previas frente a Paris Basketball y ASVEL Villeurbanne. Además, el antecedente más reciente en el Palau tampoco juega a su favor: el conjunto de Belgrado cayó el 27 de marzo ante el FC Barcelona Bàsquet por 92-88.

A la derrota en Euroliga se suma el tropiezo del pasado 19 de abril, en un escenario similar al del Barça Basket ante Hiopos Lleida en ACB, con Estrella Roja cayendo como visitante frente al Partizan en el derbi de Belgrado. El conjunto dirigido por Saša Obradović intentó aplazar el encuentro para preparar con más margen el Play-in, pero la ABA League lo rechazó y terminó perdiendo por 81-74, en un duelo donde brillaron Chima Moneke (18 puntos) y Jordan Nwora (16), dos de las principales referencias de Crvena Zvezda.