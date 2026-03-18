El Barça Basket prepara una renovación importante de cara aL marcado de fichajes Euroliga de verano. El conjunto azulgrana lleva temporadas alejado de los títulos. Aunque este curso aún no ha acabado, ya se prepara para dar un vuelco a la situación. Muchos son lo retoques que necesita la plantilla, pero el juego interior es uno de los más importantes. Sin embargo, al conocer los nombres aparece una duda en la afición.

¿Proyecto ‘top’ u opciones de mercado? La duda en el Barça Basket

A la hora de abordar el mercado de fichajes Euroliga en clave Barça Basket hay dos noticias recientes clave. La primera, que la totalidad del juego interior parece tener pie y medio fuera de la entidad azulgrana. La segunda, que a Moses Wright y Daniel Theis se les ha sumado el nombre de Josh Nebo. Las cuentas parecen claras, salen tres y entran tres. Una pintura que recordaría más a las de los Panathinaikos, Real Madrid u Olympiacos.

The Center Alternatives



When Tavares rests, Madrid doesn’t just swap players, it subtly reshapes its identity.



Usman Garuba often takes over:

• Defensive Rating: 117.0 pts/100

• Net Rating: +5.8

• Defensive Rebounds: 68.5% (vs 74.8% with Tavares)



Alex Len offers a different… pic.twitter.com/MVoWr1d4mI — Clutch Data (@clutchdata_) February 26, 2026

A pesar de que las matemáticas parezcan evidentes, que el center de Olimpia Milano no sea un perfil ‘parche’ como lo es Fall suscita preguntas. Muchos se plantean si habrá una apuesta por 3 cincos de alto nivel o si Josh Nebo ha irrumpido por si se caen alguna de las otras dos operaciones. Para analizar esta circunstancia estratégica del Barça Basket en el mercado de fichajes Euroliga no se pueden obviar las necesidades y las tipologías de jugador.

¿Qué necesita el FC Barcelona en la pintura?

Cuando se habla muchas veces de una posición, se tiende a simplificar, como si todos los jugadores de tal demarcación fuesen iguales. Sin embargo, más en este actualizado baloncesto, son más importantes los roles que desempeñan en pista.

En este sentido, el Barça Basket sustituiría en el mercado de fichajes Euroliga a Jan Vesely por Daniel Theis. Dos perfiles buenos en el short roll y con buena mano desde la media distancia. Con capacidad de defensa en cambio, aunque ya menos fiable por el momento físico. Moses Wright nada tiene que ver con Willy, aunque sí que sería un interior más enfocado a jugar cerca de canasta. Un especialista en el pick and roll y con presencia física para proteger el aro. Un jugador muy complementeario al alemán.

La gran duda del mercado de fichajes del Barça Basket sería el rol Josh Nebo, cuyas temporadas Euroliga dibujan a un jugador con similitudes con Moses Wright. A pesar de que este center comparte presencia física y ser especialista en pick and roll, tiene particularidades interesantes. El poste de Olimpia Milano, a nivel defensivo, es más protector de aro, menos ágil. El de Zalgiris sí puede intercalar más defensas en cambio. La salida de Vesely y la edad de Theis hacen relevante contar con un cinco con lateralidad.