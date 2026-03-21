El clásico ACB medirá dos planteles plagados de estrellas, no solo a nivel nacional sino europeo. Piezas como Willy Hernangómez , Edy Tavares o Kevin Punter ocupan puestos altos entre los mejor pagados del viejo continente. La rivalidad entre los dos históricos de la Liga Endesa, Barça Basket y Real Madrid, hace que para los aficionados el duelo tenga más trascendencia ningún otro partido. Sus jugadores franquicia, en el punto de mira.

La estrella del Barça Basket se deshincha y levanta suspicacias antes del clásico ACB

El Barça Basket vive una crisis de resultados importante, a pesar de la victoria en Valencia. Como siempre en estas circunstancias, la afición acostumbra a apuntar hacia sus estrellas. Además, en el caso de Kevin Punter, su rendimiento vive un valle de nivel realmente notable. La situación se complica aún más con la llegada de un partido contra un rival acérrimo como es el Real Madrid Baloncesto. El superanotador, ante un punto de inflexión.

Cap de setmana de 𝐂𝐥𝐚̀𝐬𝐬𝐢𝐜 al Palau. Ens veiem diumenge, culers 💙❤ pic.twitter.com/hxWcL5nNi1 — Barça Basket (@FCBbasket) March 20, 2026

Kevin Punter viene de dos encuentros verdaderamente flojos frente a Joventut de Badalona y Valencia Basket. Además, para un tirador como él, el acierto es fundamental y no lo está teniendo. En los tres últimos partidos acumula 0 de 10 en triples y 5 de 22 en los últimos cinco partidos. Hay partidos que cambian dinámicas y un clásico ACB frente al Real Madrid puede acabar de golpear la moral de la estrella culé o virar radicalmente el rumbo.

Las dudas con Kevin Punter para enfrentarse al Real Madrid

El Real Madrid suele tener un plan ‘anti-Punter’. Alberto Abalde acostumbra a pegarse mucho a la estrella del Barça Basket para impedirle coger las situaciones de bloqueos indirectos del libreto del catalán. El mal momento que vive Kevin Punter plantea la duda del protagonismo que debe de tener en el juego colectivo del equipo. La falta de confianza puede llevar a que el del Bronx cometa errores y tenga pérdidas, algo fatídico ante los blancos, letales en contrataque.

El rebot de Parra. El triplàs de 𝐖𝐈𝐍 Clyburn 😤 pic.twitter.com/ZgMfhbGQ6R — Barça Basket (@FCBbasket) March 19, 2026

El clásico ACB puede servir para que el playbook de Xavi Pascual se centre en otras piezas. Jugadores como Dario Brizuela o Will Clyburn pueden ganar peso en la generación. Sin embargo, el talento en las manos de Kevin Punter es interminable y, a buen seguro, querrá rebelarse y volver a sacar su versión más ‘killer’. Desde luego que una versión determinante del americano podría decantar el partido, pero también el devenir de su temporada.