La polémica en el Barça Basket y su mercado de fichajes lleva presente todo el curso. El equipo arrancó el curso y parecía que o se acometían refuerzos o los resultados iban a ser especialmente sangrantes. Sin embargo, la llegada de Xavi Pascual apaciguó las aguas. Ahora, en mitad de una crisis de resultados, la verdadera estrella del equipo tumba al Valencia Basket en Euroliga y vuelve a cerrar la puerta.

El Barça Basket vuelve a ganar en Euroliga gracias a la magia de Xavi Pascual

En mitad de este convulso momento, al Barça Basket le tocaba medirse ante uno de los mejores equipos de la Euroliga. Además, en su fortín. El conjunto azulgrana llegaba sin Laprovittola, ni Shengelia. Con varias posiciones cogidas con pinzas y pocas esperanzas de sacar la victoria. El mercado de fichajes culé se da por cerrado y el equipos está presentándose a competir en condiciones verdaderamente complejas. Sin embargo, Xavi Pascual volvió a sacar la barita en la capital del Turia.

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La apuesta de la directiva blaugrana es clara. El Barça Basket no se reforzará hasta verano y deja todo en las manos de que Xavi Pascual se saque un as bajo la manga. De nuevo, el de Gavá lo volvió a hacer. El técnico planteó un encuentro ‘romo’ que incomodó mucho a un Valencia Basket que suele jugar alegre y vertical. Las claves desde la pizarra fueron determinantes en una gesta de este calibre en Euroliga.

El plan para frenar al Valencia Basket

El Barça Basket supo llevar el partido al único terreno en el que podía ganarlo. El plan de partido era claro: frenazo al ritmo de Valencia Basket. El Barça Basket defendió las transiciones rivales desde muy arriba para impedir tiros rápidos en primeros segundos. Un ejemplo de la ‘psicosis’ con puntear esos lanzamientos fue el 3+1 de Parra a Puerto. Tras canasta anotada, utilizó defensas zonales para obligar a los taronjas a tener que elaborar más y utilizando pases. El plan de Xavi Pascual no quedó ahí.

Josep Puerto that is COLD!



We got a ball game in the second half 👀#MotorolaMagicMoment @Moto I @valenciabasket pic.twitter.com/Q8pyZSXm8k — EuroLeague (@EuroLeague) March 19, 2026

El Barça Basket defendió los bloqueos directos en cambio con Willy y Vesely. El objetivo era claro, que Valencia Basket no sacara ventajas tácticas, sino que tuviera que crear desde el talento. En la rotación de Fall, evidentemente, defendió sin cambiar. Si embargo, hizo coincidir su entrada con la de Norris y frente a la dupla Pradilla-Reuvers. Los emparejamientos fueron inversos, con el francés sobre el español, que tiene menos mano exterior. Además, Xavi Pascual también supo atar el tiro exterior valenciano.

Las claves para no sufrir desde el 6.75

Una de las grandes armas del Valencia Basket es el tiro de tres puntos. Principalmente en tres situaciones: En transición, desde cabecera con los pívots en pick and pop y en esquinas en juego media pista. Con la defensa del contrataque y los cambios en bloqueos directos ya frenaron las dos primeras. Sin embargo, quedaba por tapiar la esquina que tan bien utilizan. Para ello, el Barça Basket ayudó muy poco con el ‘último’. Los defensores, cuando había una penetración, saltaban a pararla desde primera línea, en vez de desde la esquina. Esto evitó muchos balones doblados al rincón.

Xavi Pascual volvió a demostrar que ni la confección de plantilla, ni las bajas, ni la entidad del rival puede hacer que el Barça Basket compita y gane partidos. En un momento económico como este, es un soplo de aire. Sin embargo, muchos ya cuestionan si el gran talento del técnico está tapando las carencias del equipo y que, por ello, la dirección técnica no se está moviendo con la celeridad que merecen las circunstancias.