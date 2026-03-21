Barça Basket y Real Madrid Baloncesto se verán las caras con la Liga Endesa como contexto. Los equipos viven momentos diferentes. Aunque de fondo esté el marco de la ACB, nadie puedo obviar lo acontecido reciéntemente en Euroliga. Ambos cuadros viven sus problemas concretos que marcan el clásico.

La indignación con el arbitraje del Real Madrid Baloncesto caldea el clásico ACB

El Real Madrid Baloncesto llega al clásico ACB, además en el feudo del Barça Basket, tras un polémico encuentro. Los madridistas ceayeron frente a Zalgiris Kaunas, ahondando en la crisis de resultados a domicilio. Seguir con la mala dinámica lejos del Movistar Arena en Euroliga, no ayuda a coger moral para medirse en Liga Endesa a un rival que milita en dicha competición.

Uno de los temas más comentados en la previa del partido contra el Barça Basket está el arbitraje. Una falta final sobre Sylvain Francisco decantó el encuentro para Zalgiris. Sergio Scariolo se mostró muy contrariado posteriormente ante los micrófonos. Si el choque ya arrancó con unas declaraciones del italiano con ‘palo’ arbitral, el desenlace solo acrecentó la indignación con el asunto. Seguramente, esto no haga más que caldear el clásico ACB.

Más que bajas para el Barça Basket en el clásico ACB

La victoria contra Valencia Basket dio aire a un Barça Basket sumido en una crisis de resultados en Euroliga. A pesar de la alegría culé, las dificultades que vive el equipo antes del encuentro contra el Real Madrid Baloncesto son máximas. Los azulgranas tienen la enfermería llena, pero más allá de la ascendencia de jugadores como Laprovittola o Shengelia en sí mismo, el recuerdo del anterior clásico ACB aviva la desesperanza.

🚑 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 de la Jornada 23 en el #SuperManagerACB 25-26.



✅ Luwawu, Shermadini, Mills, Meindl, Kljajic, Díez.

❌ Howard, Shengelia, Cook, Taylor.

❓ Tomic, Obasohan, Batemon, Evans, Ennis, Sant-Roos, Cacok, Duarte.https://t.co/gemLOkYTX6 — SuperManager ACB (@SuperManagerACB) March 20, 2026

El Barça Basket sucumbió, y holgadamente, ante el Real Madrid Baloncesto en los dos encuentros de Euroliga. Sin embargo, venció en el clásico ACB en el Movistar Arena. Si por algo estuvo marcado aquel encuentro fue por absoluta exhibición de Nico Laprovittola. Además, y a pesar de su bajo acierto, Shengelia fue uno de los jugadores que más posesiones finalizó. Una de las opciones más interesantes a nivel ofensivo para los culés es atacar a los ala-pívots blancos, Trey Lyles y Mario Hezonja. La ausencia del georgiano en el clásico ACB es fatal en este sentido.