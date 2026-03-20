El Real Madrid Baloncesto tiene una partido verdaderamente importante frente a Zalgiris Kaunas. El partido podría parecer uno más, pero siendo fuera de casa y con el pulso por la cabeza de la Euroliga más caliente que nunca, una victoria se vuelve trascendental. En la previa del encuentro Sergio Scariolo ha abordado varios temas relativos al choque.

Sergio Scariolo sobre los problemas del Real Madrid Baloncesto: “no depende solo de cómo juegues”

El Real Madrid Baloncesto acostumbra a sufrir para ganar en Euroliga lejos del Movistar Arena. Mientras que su estadio es un auténtico fortín, a domicilio vienen dejándose victorias por el camino. Al ser preguntado por ello, Sergio Scariolo quiso quitarle hierro a la circunstancia: “Los últimos partidos fuera de casa los hemos jugado con mucha autoridad. Otra cosa es que luego pierdas o ganes”.

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ℹ️ Jornada 32 de @EuroLeague

🆚 @bczalgiris

🏟️ Zalgirio Arena

🕰️ 19:00 CET

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En este sentido, más allá de las circunstancias que rodean el partid frente a Zalgiris Kaunas, Sergio Scariolo ha tratado cuestiones sobre su propio equipo. Además de matizar que, a pesar de las derrota,s el Real Madrid Baloncesto ha dado una buena cara fuera de casa, también ha querido hablar de las causas. Una de ellas, el arbitraje: “no depende solo de cómo juegues sino también del rival, del acierto y de los árbitros“. Por si fuera poco, ha concretado el ‘dardo’.

El técnico italiano habla de su visita a Atenas en Euroliga

El Real Madrid Baloncesto ha caido en varios campos a lo largo de esta Euroliga, pero casi dos meses después sigue con Atenas en mente. A la hora de repasar las circunstancias que le han hecho caer fuera de casa, trató el arbitraje. Además, Sergio Scariolo no se mordió la lengua y puso ejemplos claros: “como pasó en Atenas donde fuimos perjudicados de manera decisiva“.

Esto responde Sergio Scariolo sobre el rendimiento del equipo fuera del Movistar Arena: “Los últimos partidos fuera de casa los hemos jugado con mucha autoridad. Otra cosa es que luego pierdas o ganes porque no depende solo de cómo juegues sino también del rival, del acierto y de… pic.twitter.com/yKisWFIiI6 — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) March 19, 2026

Sergio Scariolo no se ha referido en materia de arbitraje a este encuentro Euroliga. Sin embargo, abordar este tema ya pone cierto foco en su labor. El Real Madrid Baloncesto, por su lado, llega con todos sus efectivos preparados para jugar contra Zalgiris. Una cuestión no menor será el uso de los mismos. A pocos días de un clásico, la gestión de cargas estará en el punto de mira de muchos aficionados. Combinar competitividad en un duelo clave y atención a los descansos no será sencillo.