Los Spurs se preparan para enfrentar a los Warriors de Stephen Curry. Mientras que Wembanyama será el hombre a seguir en este choque del Oeste, Golden State haría bien en desconfiar de Stephon Castle. Después de 10 encuentros de NBA en esta temporada 2025-2026, San Antonio apunta a la segunda posición de la Conferencia Oeste. El balance histórico de 8-2 permite a los hombres de Mitch Johnson considerar una clasificación para los Playoffs por primera vez desde hace mucho tiempo.

Stephon Castle's last 7 games:



19 PTS — 11 AST — 5 REB

14 PTS — 14 AST — 4 REB

14 PTS — 13 AST — 6 REB

16 PTS — 8 AST — 5 REB

26 PTS — 5 AST — 7 REB

21 PTS — 8 AST — 6 REB

22 PTS — 4 AST — 5 REB

La temporada sophomore histórica de Stephon Castle

Esta noche, los Spurs van a medirse ante un peso pesado del Oeste. Pero mientras que el duelo Wembanyama – Stephen Curry estará en el centro de atención, bien podría ser que el factor X del partido Spurs – Warriors se llame Stephon Castle.

El Rookie 2025 está confirmando por qué fue elegido mejor joven de la temporada pasada. Es simple: Stephon Castle ha progresado en todos los aspectos. Estadísticamente, el escolta de 21 años ha potenciado todo su repertorio. Más allá de su impacto en el juego de San Antonio, Castle también ha mejorado enormemente su defensa.

Hoy, el ROTY se presenta como el soldado Nº1 de Victor Wembanyama. Todo esto, mientras que Dylan Harper y De’Aaron Fox ya son fieles lugartenientes del francés. Pero con Stephon Castle, los dirigentes pueden estar tranquilos para el futuro.

This move from Stephon Castle was filthy.



pic.twitter.com/dB716ZSqBE — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 11, 2025

El escolta de los Spurs, siguiendo las huellas de los más grandes

Lo sabemos: numerosos cracks ya han tenido el efecto de un petardo mojado al descubrir la gran liga. Algunas perlas nunca supieron confirmar su primera temporada NBA. Pero ese no es el caso de Stephon Castle, que realiza una temporada sophomore digna de los más grandes.

El escolta de los Spurs es el tercer jugador en la historia de la NBA en mostrar las siguientes estadísticas después de 10 partidos en su segunda temporada: +175 puntos, +50 rebotes, +50 asistencias, +20 robos, +2 tapones. ¿Y quiénes son los otros 2 basketbolistas en haber alineado esta línea? LeBron James en 2004-2005, y Magic Johnson en 1980-1981.

The only sophomores in NBA history with:



— 175+ PTS

— 50+ REB

— 50+ AST

— 20+ STL

— 2+ BLK



in their teams first 10 games.

Sí. Stephon Castle se permite sentarse en la mesa del King y de Magic. Por ahora, la presencia del escolta de los Spurs es solo un simple aperitivo. Hará falta mucho más para imponerse entre los más grandes de la NBA. Pero una cosa es segura.

Castle está siguiendo las huellas de 2 leyendas. ¿Una temporada sophomore XXL sinónimo de clasificación a los Playoffs 2026 para San Antonio? ¿Y por qué no? Después de todo, ¡no todos los días uno de tus jugadores puede compararse con LeBron James y Magic Johnson!

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.