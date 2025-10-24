Fueron dos los que recibieron votos para el título de MVP la pasada temporada. Para nuestra redacción, son cuatro candidatos principales los que pueden esperar optar al trofeo de mejor jugador de 2025/26. Como hace algunos meses, Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokić figuran obviamente entre los grandes favoritos. Pero dos jugadores nunca recompensados con el “Michael Jordan Trophy” podrían muy bien unirse a la lucha.

Una tendencia se dibuja claramente: la carrera del MVP se jugará en el Oeste

Shai Gilgeous-Alexander fue el primero en entrar en acción anoche para la reanudación de la temporada. La ocasión para que el canadiense marque el tono, mientras Oklahoma City estará privado especialmente de Jalen Williams, segunda opción ofensiva del equipo. Después del título de la NBA, “SGA” se mantuvo más bien discreto, fiel a sus tradicionales trabajos de verano. Los mismos que le han hecho dar pasos de temporada en temporada hasta entregar un ejercicio espléndido.

“SGA” contra Jokić, 3ª ronda

Shai Gilgeous-Alexander se había impuesto por primera vez en su carrera como el mejor anotador de la liga (32,7 puntos) siendo a la vez eficiente (51,9% en tiros, 37,5% en triples, 89,8% en tiros libres) y sobre todo determinante. El jugador de 27 años había contribuido ampliamente a las 68 victorias de Oklahoma City en temporada regular, para colocarse en la cima de la jerarquía del MVP por primera vez.

El base/escolta del Thunder no obtiene sin embargo los favores de nuestra redacción por un solo voto. Su principal adversario la pasada temporada, Nikola Jokić, es el ganador de nuestra consulta. El serbio podría así conseguir su cuarto trofeo de MVP y así unirse a Wilt Chamberlain y LeBron James en el palmarés. El pívot de los Nuggets podría beneficiarse de los refuerzos llegados a Denver durante la intersaison para proporcionar un mejor balance colectivo en su candidatura. La franquicia de las Rocosas había concluido la pasada temporada con 18 victorias menos que el Thunder, contribuyendo a hacer inclinar la balanza en favor de “SGA”.

Nikola Jokić no tenía sin embargo gran cosa que reprocharse, al unirse al círculo muy cerrado de jugadores que han concluido una temporada con un triple-doble de promedio junto a Oscar Robertson y Russell Westbrook. Si consigue conservar su nivel de producción —a grandes rasgos un promedio increíble en 30-13-10…— y sus acciones de lucimiento, el Joker estará forzosamente en la discusión. Una o dos actuaciones ofensivas excepcionales adicionales podrían también ayudarlo (13 partidos a más de 40 puntos para Shai Gilgeous-Alexander de los cuales cuatro a más de 50 unidades, 8 para Nikola Jokić).

Luka Doncic y Anthony Edwards, las grandes apuestas

Veladas de locura en anotación, los otros dos jugadores citados en nuestra redacción también saben ofrecerlas. Ausente de la votación la pasada temporada por haber perdido demasiados encuentros, Luka Doncic ha visto su serie de cinco temporadas en el Top 8 del MVP llegar a su fin. El esloveno sabe que es muy esperado esta temporada, su primera completa bajo los colores de los Lakers. Deberá imponerse un poco más como el jefe de Los Ángeles, mientras LeBron James comienza la temporada en la enfermería. Su verano frustrante colectivamente con Eslovenia podría darle un plus de motivación.

Séptimo en el sufragio estas dos últimas temporadas, Anthony Edwards es el último jugador en haber sido citado como posible vencedor. El escolta de los Wolves ha conseguido llevar dos temporadas seguidas a su equipo a la final de la Conferencia Oeste, una verdadera hazaña frente a la densidad de la adversidad. “Ant-Man” deberá sin embargo esperar que Minnesota sea más constante que la pasada temporada, que a veces tuvo aires de montaña rusa.

A los 24 años, ha confirmado su rango entre los mejores “two-way players” de la NBA. Pero la salida de pista de los Wolves contra OKC en los últimos playoffs le dejó un sabor amargo. El trato de favor reservado por el Thunder podría muy bien motivar aún más a Anthony Edwards en su búsqueda de reconocimiento.

CARRERA AL MVP 2026: NUESTROS FAVORITOS

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) : Stats 2024/25: 32,7 puntos (a 51,9% en tiros), 5 rebotes, 6,4 asistencias, 1,7 robos, 1 tapón

: Stats 2024/25: 32,7 puntos (a 51,9% en tiros), 5 rebotes, 6,4 asistencias, 1,7 robos, 1 tapón Nikola Jokić (Nuggets) : Stats 2024/25: 29,6 puntos (a 57,6%), 12,7 rebotes, 10,2 asistencias, 1,8 robos

: Stats 2024/25: 29,6 puntos (a 57,6%), 12,7 rebotes, 10,2 asistencias, 1,8 robos Luka Doncic (Lakers) : Stats 2024/25: 28,2 puntos (a 45%), 8,1 rebotes, 7,5 asistencias, 1,8 robos

: Stats 2024/25: 28,2 puntos (a 45%), 8,1 rebotes, 7,5 asistencias, 1,8 robos Anthony Edwards (Wolves): Stats 2024/25: 27,6 puntos (a 44,7%), 5,7 rebotes, 4,5 asistencias, 1,2 robos

NUESTROS OUTSIDERS

Giannis Antetokounmpo (Bucks), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jalen Brunson (Knicks), Kevin Durant (Rockets), Victor Wembanyama (Spurs), Cade Cunningham (Pistons)

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.