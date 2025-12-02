¿Han terminado finalmente los San Antonio Spurs sus días difíciles? En este inicio de temporada, la franquicia texana tuvo que lidiar con las ausencias de Victor Wembanyama, Stephon Castle o incluso De’Aaron Fox. Los dos primeros citados deberían por cierto hacer su regreso muy pronto. A pesar de estos numerosos contratiempos, el roster guiado por Mitch Johnson está bastante de fiesta en este inicio de temporada regular de la NBA versión 2025/2026.

¿Gran limpieza y gran reclutamiento a la vista en los Spurs?

Así, los Spurs tienen virtualmente solo una victoria de retraso sobre los Los Angeles Lakers, actuales segundos del campeón saliente OKC, en la Conferencia Oeste. Cuando conocemos la fuerte densidad que existe de este lado de la Liga norteamericana de baloncesto, nos decimos que la actuación ya es loable. Pero San Antonio solo tiene una idea en mente: volver a los Playoffs NBA, por fin. Esto podría pasar por varias remodelaciones importantes en su plantel.

Según Zach Buckley para Bleacher Report, los San Antonio Spurs, en busca de espaciado y polivalencia, desearían poner sus manos en dos nuevos jugadores próximamente. Se trata de Trey Murphy III y de Saddiq Bey. Los dos aleros juegan ambos en los Pelicans de Nueva Orleans. De 25 y 26 años respectivamente, podrían hacer la felicidad de la antigua franquicia de Tony Parker y Tim Duncan durante varios años. Por supuesto, esta doble llegada tendría un precio.

Para lograr sus fines, los texanos considerarían dejar ir a varios de sus elementos, Jeremy Sochan y Keldon Johnson a la cabeza. El rookie Carter Bryant y varias selecciones de Draft podrían venir a completar este gran traspaso potencial. Varios elementos son de destacar en este rumor loco.

Primero, que los Pelicans, últimos de la Conferencia Oeste de la NBA, tomarían un giro importante al aceptar el acuerdo. Un acuerdo a todo o nada para ellos, indiscutiblemente. Luego, que los Spurs perderían mucho al liberar a un jugador como Johnson, capaz de hacer mucho bien, a nivel de anotación especialmente. En otras palabras, las posibilidades de ver tal traspaso concretarse son muy escasas. Pero la constatación, ella, es muy real. Si desea mantenerse en lo alto del Oeste, San Antonio estaría bien inspirado en fortalecer su roster, y rápido.

