Los Lakers están atentos a un posible movimiento que puede cambiar el rumbo de la NBA. Con LeBron James y Luka Dončić ya liderando la plantilla, la directiva evalúa que la adición de una tercera estrella sería el paso definitivo hacia la disputa por títulos, y según el periodista Jovan Buha, de The Athletic, el nombre más codiciado es Giannis Antetokounmpo.

Plan audaz para una tercera estrella en Los Ángeles Lakers

Según Buha, los Lakers creen que podrán montar un paquete competitivo para adquirir a la estrella griega, y Austin Reaves sería una de las piezas centrales de una eventual negociación. La franquicia todavía posee tres elecciones de primera ronda en el próximo Draft, lo que refuerza su poder de negociación en el mercado.

“Creo que los Lakers tienen que ser cuidadosos en cómo se posicionan para el futuro, porque, en este momento, será difícil que ocurra un traspaso que involucre a Giannis y los New York Knicks“, afirmó Buha. “Si ese traspaso no ocurre y los Milwaukee Bucks se niegan a cooperar con Nueva York, entonces los Lakers pueden entrar y ofrecer un paquete competitivo.”

El periodista sugiere además que los Lakers podrían montar una propuesta involucrando a Reaves, Dalton Knecht, Rui Hachimura y sus tres futuras elecciones de draft, un paquete que ciertamente llamaría la atención de Milwaukee.

Crisis en Milwaukee reaviva rumores sobre salida de Giannis Antetokounmpo

La situación de los Milwaukee Bucks es delicada. Desde el título conquistado en 2021, el equipo ha acumulado eliminaciones precoces y cuestionamientos internos. La salida de Damian Lillard, que regresó a los Portland Trail Blazers, ha sacudido la confianza de Antetokounmpo en la capacidad de la franquicia de competir por otro título.

Con el contrato de Giannis acercándose a una ventana estratégica para traspasos y el equipo en incertidumbre, el clima entre bastidores es de aprensión. En caso de que el griego solicite una negociación, los Lakers pueden surgir como destino preferencial, especialmente considerando el prestigio de jugar junto a Dončić y LeBron, además de la estructura de mercado en Los Ángeles.

Austin Reaves puede ser pieza de cambio decisiva en los Lakers

Aunque Austin Reaves se ha consolidado como una de las principales piezas de apoyo del equipo, actuando como tercer creador de jugadas y opción ofensiva confiable, su potencial no se compara al impacto de Giannis. Además, Reaves continúa presentando limitaciones defensivas, lo que refuerza la idea de que los Lakers podrían incluirlo en un paquete para adquirir un talento generacional como el griego.

El movimiento, sin embargo, no está cerca de ocurrir. Todo depende de la decisión de Giannis en relación a su futuro en Milwaukee, y de cómo los Lakers se posicionarán en el mercado hasta mediados de temporada.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.