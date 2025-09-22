A pocos días del inicio de los entrenamientos, cientos, incluso miles de aficionados de los Trail Blazers se reunieron en el centro de Portland el domingo por la tarde para darle la bienvenida nuevamente a Damian Lillard.

The love never changed ❤️ pic.twitter.com/er1Eqwx6UM — Portland Trail Blazers (@trailblazers) September 21, 2025

Damian Lillard de vuelta “a casa”

Aunque no tiene previsto jugar esta temporada debido a su desgarro del tendón de Aquiles, el base firmó por 42 millones de dólares (aprox. 39 M€) en tres años para regresar “a casa”, a Portland, y sus aficionados acudieron para escucharlo.

“Los Trail Blazers, la ciudad de Portland… Formar parte de esta comunidad, todos saben lo que significa para mí”, declaró Damian Lillard ante la multitud. “Estoy extremadamente emocionado y feliz de estar de vuelta. El simple hecho de volver a esta ciudad, ya saben, ha traído un tipo de alegría diferente a mi vida. Este amor nunca ha cambiado y seguirá creciendo.”

Una bienvenida llena de actividades y diversión

La fiesta de bienvenida se organizó con diversos puestos de los Blazers, animaciones para los seguidores, así como juegos y regalos para los fans.

“El lugar estaba lleno y no podías moverte, salvo en donde estabas. Fue realmente genial. Es estupendo ver a todos estos aficionados, no solo por los partidos, sino por Portland en general”, comentó un fan de los Blazers. “Me recordó a la época antes de la pandemia, cuando veníamos aquí y siempre pasaba algo.”

